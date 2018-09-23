Boşandığı eşini öldüren zanlı tutuklandı

Turgay Karagöz Emniyetteki sorgusunun ardından bugün Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. Emniyette ifade vermeyen ve susma hakkını kullanan Turgay Karagöz, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkemece planlayarak kasten adam öldürme suçundan tutuklanan Turgay Karagöz cezaevine gönderildi.

Öte yandan eski eşi tarafından boğularak öldürülen 35 yaşındaki Fulya Arpat Muğla'da son yolculuğa uğurlandı. Menteşe Kurşuncu Camiinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Fulya Arpat'ın babası emekli öğretmen Abdullah Arpat'ın öğretmen arkadaşları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Fulya Arpat'ın cenazesi şehir eski mezarlığında toprağa verildi.

Bekir Tosun - Mustafa Altar Zeyhan