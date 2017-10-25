Boşandığı eşinin defalarca bıçakladığı kadın İHA'ya konuştu

17 Ekim Salı günü Osmangazi’ye bağlı Demirtaşpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda Emine Beyaz (38), 3 yıl önce boşandığı ve uzaklaştırma kararı olan eski kocası Ümit Y. tarafından yolu kesildi. Emine Beyaz'ı 5 yerinden bıçaklayan Ümit Y. kaçtı. 112 ekipleri tarafından Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emine Beyaz 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alındı. Ümit Y. ise polis tarafından yakalandıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

“Hiç mutlu yaşantımız olmadı”

İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan Emine Beyaz, “17 yıllık evliydik. Hiçte mutlu yaşantımız olmadı. Sürekli şiddet vardı. Aynı zamanda kendisi işsizdi. Boşandıktan sonra beni sürekli tehdit etmeye, iş yerime gelmeye başladı. Uzun zaman tehditler sürekli devam etti. İş yerimi basmaya bile geldi. En son geçen hafta olay olmadan önce işyerindeki arkadaşlar ‘seni takip ediyor’ diye uyardı. Ben fazla umursamadım, ama yolumu değiştirdim. Pazartesi günü sabah araçtan indikten sonra etrafı kontrol ettim, göremeyince aşağıya doğru yürümeye başladım. Daha sonra kolumdan tuttuğunu gördüm. Onun olduğunu anladım. Bıçağı çıkarttı. Durmadan sapladığı için o anda yapabilecek bir şeyim olmadı. 4-5 yerime bıçağı sapladı. Göğüs, karın ve mide bölümünden darbe aldım. Devletin kanuna güveniyorum. Onun cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

“En ağır ceza neyse onu almasını istiyorum”

Eşi hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu ifade eden Emine Beyaz, “Ona uymadı. Her zaman geldi. 3 yıl önce boşanmıştık. Sürekli tehdit ediyordu. Şiddet vardı. Evliyken bile bana bıçak sallamıştı. Devlete her zaman sığınmış insanım. En ağır ceza neyse onu almasını istiyorum. Ben çocuğumun da tehdit altında yaşadığının farkındayım. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Devletime güveniyorum” diye konuştu.

3 gün yoğun bakımda kalan Emine Beyaz, sağlığına kavuşacağı günü iple çekiyor.



Ahmet Faruk Çabuk

