Boşanma aşamasında olan eşine dehşeti yaşatmıştı! Ve karar verildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 25 Ağustos 2018'de yaşanan olayda iddiaya göre, Fatih E., boşanma aşamasında olduğu karısı Sevim E.'yi ölümle tehdit etmeye başladı. Kocasının tehditlerinden korkan Sevim E. 3 kızı ile birlikte annesinin evine sığındı. Bir süre daha kocasının tehditlerine maruz kalan Sevim E. 25 Ağustos gecesinde annesinin evinde kocasının saldırısıyla karşı karşıya kaldı.

Bıçakladıktan sonra balkondan aşağı attı

Sevim E.'nin kaldığı apartmana gelen Fatih E., ikinci katta oturan karısına ulaşabilmek için birinci kattaki demir parmaklıkları kullandı. Parmaklıklardan tırmanarak eve giren Fatih E., burada karısına saldırmaya başladı. Karısını bıçaklayan Fatih E. annelerini kurtarmaya çalışan kızlarını da darp etti. Gözü dönmüş koca, kanlar içinde kalan karısını balkon aşağıya fırlattı, bununla da yetinmedi, yerde yatan karısının üzerine saksı fırlattı. Çocukların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Sevim E.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, gözaltına alınan Fatih E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılık şüphelinin tutuklanması için harekete geçti

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) kamuoyuna duyurduğu olayda, Fatih E.'nin serbest bırakılmasına tepkiler çığ gibi büyüdü. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şüpheli Fatih E.'nin Sevim E.’yi balkondan aşağıya atarak hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığının Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi üzerine şüpheli hakkında "kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatılarak şüphelinin gözaltına alınma talimatı verildiği belirtildi. Başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınmasına müteakip tutuklanma talebi ile Kahramankazan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, Kahramankazan Sulh Ceza Hakimliğince şüphelinin adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı belirtildi.

Şüphelinin adli kontrol kararı ile serbest bırakılması üzerine 26 Ağustos 2018'de Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz neticesinde şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarıldığı bildirildi.

Şüpheli koca tutuklandı

Şüpheli Fatih E. avukatı ile birlikte güvenlik güçlerine giderek teslim oldu. Kahramankazan Adliyesine götürülen Fatih E. burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Daha sonra mahkemeye çıkarılan Fatih E., tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Abdullah Sarica - Fatih Erdoğan

