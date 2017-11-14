Boşanma aşamasındaki kocası tarafından başından vuruldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, jimnastik eğitimi veren 35 yaşındaki Selda Çelik’nin şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Ali Çelik, dün öğle saatlerinde kızını görmek istediğini söyleyip Selda Çelik'in evine gitti. Boşanma davaları devam eden çiftin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Çelik, belinden çıkardığı silahla Selda Çelik’i başından vurdu. Selda Çelik olay yerinde yaşamını yitirirken Ali Çelik kayıplara karıştı.

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yaşamını yitiren Selda Çelik, son yolculuğuna uğurlanırken firari kocanın yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

Cenk İşver

