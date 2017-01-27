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Boşanma davaları ertelendi

Eski manken Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın Aile Mahkemesi'ndeki boşanma davası ertelendi.

Boşanma davaları ertelendi

27 Ocak 2017 12:34

Eski manken Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın İstanbul 14'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasının ilk duruşması görüldü. Gizlilik kararı alınan ve çekişmeli olarak görülen davanın ilk duruşmasına İbrahim Kutluay ve Demet Şener çifti katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Yaklaşık 2 saat süren duruşmada taraf avukatları delil ve tanıklarını mahkemeye bildirdi. Duruşma ertelendi.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay çifti, 11 yıl önce Çırağan Sarayı'nda evlenmişti. Bu evlilikten 2 çocuk dünyaya getiren Demet Şener, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" gerekçe göstererek geçtiğimiz aylarda boşanma davası açmıştı. 

Başak Akbulut

Etiketler: boşanma, İbrahim Kutluay


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