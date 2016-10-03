Olay, Muğla‘nın Marmaris ilçesi Yunus Nadi Caddesi 138. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İzmir'de deri işletmeciliği ve hobi olarak şarkıcılık yapan K.G.’ye (41) öğretmen olan eşi S.G. (35), “şiddetli geçimsizlik” nedeniyle bir süre önce boşanma davası açtı. Geçtiğimiz perşembe günü eşini ölümle tehdit ederek rahatsız ettiği gerekçesiyle K.G. hakkında ‘evden ve eşinden uzaklaştırılma’ kararı verildi. K.G., açtığı boşanma davasından vazgeçirmek amacıyla Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan eşinin yanına gitti. Görgü tanıklarının iddiasına göre eşini zorla oturduğu apartmandan çıkartan K.G., giriş kapısının önünde S.G. ile konuşmaya başladı. Daha sonra eşine sarılarak bir süre ağlayan K.G., eşini ikna edemeyince yanında getirdiği silahı eşinden 15-20 metre geride çenesinin altında dayayıp ateşledi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 ve polisi aradı. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü‘ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yerde yatan K.G.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından olay yerine gelen ambulansla Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.G.'nin çenesinden girip sol gözünü parçalayan mermi çekirdeğinin kafatasında kaldığı öğrenildi. K.G.'nin eşi ve bazı görgü tanıkları ise ifadesi alınmak üzere Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi’ne götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Halil İbrahim Karabıyık

İZMİR