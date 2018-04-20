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Boşanma davası açan eşini öldürüp, gelini ve oğlunu yaraladı

Sivas'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, boşanma davası açan eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü, gelini ve oğlunu da yaraladı.

Boşanma davası açan eşini öldürüp, gelini ve oğlunu yaraladı

20 Nisan 2018 11:32

Olay, sabah saat 07.00 sıralarında merkeze bağlı Karayün köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çiftçilik yapan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Y. (55), çıkan tartışmada önce eşi Fatma Y.'yi (47), ardından da gelini Hürü (27) ve oğlu Mustafa Y.'yi (28) evde bulunan av tüfeğiyle vurdu. Olayı duyanların ihbarı üzerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatma Y. ve Mustafa Y. Numune Hastanesine, Hürü Y. ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Fatma Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Hürü ve Mustafa Y.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından evdeki tuvalete saklanan Ahmet Y. ise, jandarma ekiplerinin gelmesiyle ekiplere teslim oldu. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 

30 yıllık evli ve 3 çocuk sahibi olan Fatma ve Ahmet Y.'nin aralarında uzun süredir sorunlar bulunduğu ve Fatma Y.'nin dün eşine boşanma davası açtığı öğrenildi. Şahsın gelini ve oğlunun 1 yaşında Ebrar adlı bir kız çocukları olduğu ve küçük kızın da olay sırasında evde olduğu öğrenildi.  

Uğur Yiğit - Veysel Korkmaz
 

 

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