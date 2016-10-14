Edinilen bilgiye göre, Turhal ilçesinde yaklaşık 3 ay önce evlenerek dünya evine giren Ümit Ç. (24), geçimsizlik nedeni ile babaevine giden eşi Arife Ç. (20) ile görüşmek için kayınpederinin Yunus Emre Mahallesi’ndeki evine gitti. Burada eşi ile bir süre görüşen şahıs, yaşanan tartışma sonucu eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Kanlar içinde kalan genç kadın kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybederken, Ümit Ç. ise ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 3 aylık evli çiften ise geriye genç kızın düğün öncesinde kuaförde çektirdiği fotoğrafı kaldı.

“Herkese, her şeye rağmen göğüs gerip sevip evlenmesi miydi tek suçu?”

Yaşanan üzücü olayın ardından genç kızın arkadaşları, sosyal medya üzerinden olaya tepkilerini şu sözlerle dile getirdi: “Daha 20’sinde sevdiği adamın kurşunuyla hayata gözlerini kapatan gencecik bir melek o. Herkese, her şeye rağmen göğüs gerip sevip evlenmesi miydi tek suçu? İnsanlıktan çıkmış hayvan nasıl kıydın sen. Mekanın cennet olsun, Rabbim ailene sabır versin.”