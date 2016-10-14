Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Boşanmak isteyen 3 aylık eşini öldürüp intihara kalkıştı

Boşanmak isteyen 3 aylık eşini öldürüp intihara kalkıştı

Tokat’ın Turhal ilçesinde bir şahıs, boşanmak isteyen 3 aylık eşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Boşanmak isteyen 3 aylık eşini öldürüp intihara kalkıştı

14 Ekim 2016 17:41

Edinilen bilgiye göre, Turhal ilçesinde yaklaşık 3 ay önce evlenerek dünya evine giren Ümit Ç. (24), geçimsizlik nedeni ile babaevine giden eşi Arife Ç. (20) ile görüşmek için kayınpederinin Yunus Emre Mahallesi’ndeki evine gitti. Burada eşi ile bir süre görüşen şahıs, yaşanan tartışma sonucu eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Kanlar içinde kalan genç kadın kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybederken, Ümit Ç. ise ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 3 aylık evli çiften ise geriye genç kızın düğün öncesinde kuaförde çektirdiği fotoğrafı kaldı. 

“Herkese, her şeye rağmen göğüs gerip sevip evlenmesi miydi tek suçu?”
Yaşanan üzücü olayın ardından genç kızın arkadaşları, sosyal medya üzerinden olaya tepkilerini şu sözlerle dile getirdi: “Daha 20’sinde sevdiği adamın kurşunuyla hayata gözlerini kapatan gencecik bir melek o. Herkese, her şeye rağmen göğüs gerip sevip evlenmesi miydi tek suçu? İnsanlıktan çıkmış hayvan nasıl kıydın sen. Mekanın cennet olsun, Rabbim ailene sabır versin.”

Etiketler: intihar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!