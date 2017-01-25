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Boşanmak isteyen eşine sinirlenen şahıs ailesini rehin aldı

Bursa'da, boşanmak isteyen eşine sinirlenen Erdal K., ailesini rehin aldı.

Boşanmak isteyen eşine sinirlenen şahıs ailesini rehin aldı

25 Ocak 2017 05:20
Boşanmak isteyen eşine sinirlenen şahıs ailesini rehin aldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay Merkez Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Erdal K.’(43) kendisinden ayrılmak isteyen Gülay K.’ya sinirlendi ve eşiyle beraber çocukları Okan K. ve Pelin K’yı eline aldığı bıçakla rehin aldı. Olay sırasında çıkan gürültüyü duyan komşular polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerine kapı açılmayınca gelen itfaiye ekipleri sepetle kurtarma işlemine başladı. Kendilerini balkona kilitleyen Gülay K. ve çocuklarını sepet yardımıyla kurtaran ekipler, ikna çalışmalarına olumlu yanıt vermeyen Erdal K.’yı etkisiz hale getirerek gözaltına aldılar.
Gözaltına alınan Erdal K. Emek Polis Merkezine sorgu için götürüldü.

YUSUF ALİ ARSLAN 

Etiketler: bursa rehin alma, Merkez Osmangazi


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