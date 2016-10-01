Olay, Hatipirimi Mahallesi 136. sokakta öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 41 yaşındaki Kadir G. kendisinden boşanmak isteyen öğretmen eşi Serap G.’nin çocuğuyla birlikte yaşadığı eve gitti. Burada eşiyle bir süre tartışan öfkeli koca eşini kendisinden ayrılmaması için ikna etmeye uğraştı. Ancak ikili arasındaki tartışma bir süre sonra alevlendi. Görgü tanıklarının iddiasına göre Kadir G. eşini ölümle tehdit etti. Bunu duyan çevre sakinleri olaya müdahale ederek tartışan çifte engel olmaya çalıştı. Bu sırada vatandaşların polis çağırdığını öğrenen öfkeli koca, sokak ortasında kafasına tek el ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu.

Kanlar içinde yere yığılan adama ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaptı. Ağır yaralı Kadir G. daha sonra ambulansla Marmaris Devlet Hastanesine buradan da Fethiye'de bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakımda tedaviye alındı. Kadir G'nin durumunun kritik olduğu öğrenilirken kısa bir süre önce eşine yaklaşmaması için hakkında uzaklaştırma kararı çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Vural Efecik