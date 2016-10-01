Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Boşanmak isteyen karısının gözü önünde kendini vurdu

Boşanmak isteyen karısının gözü önünde kendini vurdu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, boşanmak isteyen öğretmen eşini ikna edemeyen koca, sokak ortasında silahla kendini vurdu.

Boşanmak isteyen karısının gözü önünde kendini vurdu

01 Ekim 2016 18:29
Boşanmak isteyen karısının gözü önünde kendini vurdu - Tıkla İzle

Olay, Hatipirimi Mahallesi 136. sokakta öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 41 yaşındaki Kadir G. kendisinden boşanmak isteyen öğretmen eşi Serap G.’nin çocuğuyla birlikte yaşadığı eve gitti. Burada eşiyle bir süre tartışan öfkeli koca eşini kendisinden ayrılmaması için ikna etmeye uğraştı. Ancak ikili arasındaki tartışma bir süre sonra alevlendi. Görgü tanıklarının iddiasına göre Kadir G. eşini ölümle tehdit etti. Bunu duyan çevre sakinleri olaya müdahale ederek tartışan çifte engel olmaya çalıştı. Bu sırada vatandaşların polis çağırdığını öğrenen öfkeli koca, sokak ortasında kafasına tek el ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu.
Kanlar içinde yere yığılan adama ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaptı. Ağır yaralı Kadir G. daha sonra ambulansla Marmaris Devlet Hastanesine buradan da Fethiye'de bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakımda tedaviye alındı. Kadir G'nin durumunun kritik olduğu öğrenilirken kısa bir süre önce eşine yaklaşmaması için hakkında uzaklaştırma kararı çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Vural Efecik

Etiketler: muğla


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!