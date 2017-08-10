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Boşanmak üzere olan eşinin erkek arkadaşını bıçakladı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir şahıs, boşanmak üzere olduğu eşinin erkek arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı.

Boşanmak üzere olan eşinin erkek arkadaşını bıçakladı

10 Ağustos 2017 21:05
Boşanmak üzere olan eşinin erkek arkadaşını bıçakladı - Tıkla İzle

Olay, saat 17.30 sularında Merkezefendi ilçesinde Saltak Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi'ni birbirine bağlayan bölgedeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanmak üzere olduğu karısını erkek arkadaşı Adem A.'yla (33) 64 BB 915 plakalı otomobil içerisinde gören Osman Ö. (36), aracın önüne keserek Adem A.’yı ve karısını araçtan indirdi. Araçtan inen Adem A.'ya bıçakla saldıran Osman Ö., şahsı göğsünden ve kolundan yaraladı. Yaralı şahsa ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Eczaneye götürülen Adem A., burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Osman Ö. ise bir otomobille olay yerinden uzaklaştı. Polis kaçan Osman Ö.’nün bulunması için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Polis, kadını ifadesini almak üzere emniyete götürdü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Medeni Topaloğlu - Halit Özdemir
 

Etiketler: Denizli, Merkezefendi


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