Boşanmak üzere olduğu eşine böyle kurşun yağdırdı

İddiaya göre Ömer D. isimli şahıs boşanmak üzere olduğu Ayşegül D.adlı kadının Tuzla Aydınlı Mahallesi Tersane Caddesi'ndeki işyerine gitti. Evden uzaklaştırma kararı da olan Ömer D., ilk önce kadına herkesin önünde tokat attı. Ardından silahını çıkaran şahıs Ayşegül D.'ye dört el ateş açtı. Açılan ateş sonrası talihsiz kadın hafif şekilde yaralanırken, Ömer D. polis tarafından yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Ömer D. tutuklanırken, olay anı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs eşinin çalıştığı iş yerine geliyor.Ardından Ömer D. kadına tokat atıyor. Silahını çıkaran şahıs talihsiz kadına defalarca ateş ediyor.



Cenk İşver

