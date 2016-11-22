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Boşanmalar artıyor: Ürkütücü rakamlar!

Türkiye’de son 10 yılda boşanma rakamları 1 milyon 151 bin 590’a ulaştı. En az boşanma sayısı 2006 yılında 93 bin 489 olarak gerçekleşirken, 2015 yılında bu rakam 131 bin 830 olarak kayıtlara geçti.

Boşanmalar artıyor: Ürkütücü rakamlar!

22 Kasım 2016 10:34

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü’nün, TÜİK veri tabanından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 2006 yılında boşanan çift sayısı 93 bin 489, 2007’de 94 bin 219, 2008’de 99 bin 663, 2009’da 114 bin 162, 2010’da 118 bin 568, 2011’de 120 bin 117, 2012’de 123 bin 325, 2013’de 125 bin 305, 2014’de 130 bin 913, 2015 yılında ise 131 bin 830 olarak gerçekleşti.

Trabzon’da son 10 yılda boşanan çift sayısı ise 6 bin 91 olarak gerçekleşirken yıllara göre dağılımı ise şu şekilde oluştu: 2006’da 494, 2007’de 534, 2008’de 552, 2009’da 681, 2010’da 596, 2011’de 624, 2012’de 640, 2013’de 613, 2014’de 678, 2015 yılında ise 679.

Trabzon’da son 15 yılda ise evlilik sayısı 87 bin 758 olarak gerçekleşirken yıllara göre dağılımı ise, 2001’de 6 bin 386, 2002’de 5 bin 805, 2003’de 5 bin 938, 2004’de 5 bin 962, 2005’de 6 bin 213, 2006’da 6 bin 304, 2007’de 6 bin 480, 2008’de 6 bin 609, 2009’da 5 bin 784, 2010’da 5 bin 449, 2011’de 5 bin 335, 2012’de 5 bin 291, 2013’de 5 bin 371, 2014’de 5 bin 371, 2015 yılında ise 5 bin 445 olarak gerçekleşti.

Son 15 yılında en fazla evlilik 2001 yılında 6 bin 386 iken en az evlilik ise 2012 yılında 5 bin 291 olarak gerçekleşti.

Etiketler: boşanma, TÜİK


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