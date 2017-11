Boşanmalarda en çok çocuklar etkileniyor

Türkiye'de her yıl binlerce çift; geçimsizlik, maddi sorunlar, şiddet ve baskı gibi nedenlerden evliliklerine son veriyor. Sorunlu veya sorunsuz her boşanma ebeveynlerin olduğu kadar çocukların da etkilenmesine sebep oluyor. Ebeveynlerin bu zorlu süreçteki tutum ve davranışları da çocuğun psikolojisini ve geleceğini şekillendiriyor.

Boşanma kararı alan anne ve babalara uyarılarda bulunan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Psikoloğu Yelda Öge, sağlıklı boşanma sürecinin nasıl olması gerektiğini anlattı.

"Çocuk anne ile baba arasında kalabiliyor"

Boşanmaların ebeveynler kadar çocuklar için de zor bir dönem olduğunu belirten Uzman Psikolog Öge, anne ve babalara büyük görev düştüğünü aktardı. Yelda Öge, "Boşanma oldukça zor bir süreç. Boşanmada bütün aile bireyleri bu süreçten etkilenir. Hatta yakınlar da etkileniyor. Fakat en büyük etkiyi çocuklar yaşıyorlar. Her boşanma sonrasında çocukların psikolojik anlamda zorlanacağını düşünmekte çok gerçekçi bir bilgi değildir aslında. Her boşanmayı da çocukların kabullenebileceğini düşünmek de doğru değil. Yani ikisi tam birbirinden zıt bilgi ve tam yüzde yüz diyemiyoruz her ikisine de. İlk olarak yapmamız gereken anne ve baba arasında yaşamış oldukları çatışmalar, sorunlar, problemler nelerse, bunları kendi aralarında halletmeye çalışmalılar. Yani bu durumu çocuğa yansıtmamalılar. Maalesef boşanma sonrasında bizim en çok gözlemlediğimiz durum anne ve baba kendi arasındaki çatışmayı ve güvensizlik hissini, çocuğa yansıtabiliyorlar. Çocuk, anne ile baba arasında kalabiliyor. Birbirlerinin rollerini anne ve babaya yükleyebiliyorlar, çocuğa yükleyebiliyorlar. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Bu yüzden mutlaka çocuğu, çocuk olarak kabul etmek gerekiyor. Ne anne ne de baba her iki tarafa karşı çocuğu doldurmamalı. Çocuğa yanlış cümleler söylememeli. Boşanma sonrasında da çocuğun hem annede hem babada ortak bir alanının olacağı bilgisi paylaşılmalı. Hem çocuğun annede hem de babada kaldığı ortamda kendisine ait özel bir alanı olmalıdır ve çocuk bu bilgiden emin olmalı" ifadelerini kullandı.

"Bu süreçte çocukla bol bol oyun oynayın"

Çiftlerin boşanmış olsa bile çocuk için sık sık bir araya gelmelerinin iyi olacağını dile getiren Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Psikoloğu Yelda Öge, şunları aktardı: "Özellikle anne, baba ve çocuk olarak birlikte zaman geçirmeliler ve çocuk bunu gözlemlemeli. Çocuk eğer annede kalıyorsa baba rol modeline mutlaka ihtiyaç duyacaktır ve bu kendi babasıyla giderebileceği bir duygudur. Bu yüzden sık sık kendi babasıyla sık sık bir araya gelmeliler. Ayrıca anne, baba, çocuk olarak da bireysel zaman geçirmeliler. Bu ortamlarda her ne olursa olsun problemleri çocuğa yansıtmamak gerekir. Bunun dışında çocuğunuzla bu süreçte bol bol oyun oynanabilir. Çünkü çocukların konuşma dili oyundur ve oyunlarda çok güzel bir şekilde sıkıntılarını karşı tarafa aktarabilirler. Bununla baş etmek için elden geldiğince birlikte zaman geçirmeli, aktivite yapmalı ve oyun oynamalılar. Bir de bu süreçte çocuğun duygusal bildiriminin aile farkında olmalıdır. Zaman zaman ağlamalar olabilir, öfkelenmeler olabilir. Farklı hırçın davranışlar gözlemleyebilirler. Eğer bunlar çok yoğun bir şekilde yaşanıyorsa da mutlaka profesyonel destek almalılar. Çocuğa psikolojik destek aldırabilirler."

Kadir Arslan