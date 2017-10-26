Boşanmaların yüzde 70’i ilgisizlikten

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı öncülüğünde Malatya Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü organizasyonu ile düzenlenen “Evlilik Öncesi Eğitim Tanıtım ve Yaygınlaştırma Programı düzenlendi. Eğitim programının açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, Türkiye’de evliliğe dair bilgi ve deneyimlerin kuşaklar arasında çoğunlukla geleneksel olarak aktarıldığını dile getirdi. Müdür Bulut, “Son yıllarda iletişim ve eğitim imkanlarının artmasıyla bireysel beklentilerin çoğaldığı ve çeşitlendiği göz önünde bulundurulduğundan huzurlu yuvaların kurulmasında geleneksel yöntemlerle birlikte görsel, yazılı ve elektronik hizmet vasıtalarının da kullanılmasını kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu minvalde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, yuva kurmaya hazırlanan vatandaşlarımıza, evlilik konusunda gündelik hayata ilişkin temel ve kapsayıcı bilgileri içeren bir eğitim paketi hazırlamıştır. Evlilik Öncesi Eğitim olarak adlandırdığımız ve üç temel konudan oluşan program evliliğin ilk yıllarına, huzurlu çift ilişkisinin temel faktörlerine, eşlerin birbirleri üzerindeki hukuki haklarına ve sağlıklı annelik ve evde yaşanan küçük ev kazalarında ilk müdahalelere ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu programla, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini daha iyi tanımaları, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmelerini, birbirleriyle etkili iletişim kurma yollarını keşfetmelerini ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri evliliğe iyi bir başlangıç yapabilme fırsatını vereceği inancını taşımaktayız” ifadelerini kullandı.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti ise, bakanlık tarafından yapılan eğitim programı hakkında bilgi verdi. TÜİK verilerine göre boşananların yüzde 40’ının ilk 5 yılda boşandığını kaydeden Taşkesti, “Bugünkü konumuz aile, evliliklerin korunması, kurulmuş ailenin devamı ve tabi ki istemediğimiz ama günümüzün bir gerçeği olan boşanmalar. Biz bu politikaları oluştururken gerek ülkemizde TÜİK tarafından yapılan araştırmalar ve gerekse Bakanlığımızın yaptığı araştırmalar sonucu ortaya çıkan veriler var. Dünya genelinde boşanma da bir yükseliş var, buna bağlı olarak ülkemizde de bir artış var. Biz ülkemizde ilk 5 yılda boşanma düzeyi yüksek olan 10 ilde programları başlattık. TÜİK verilerine göre boşananların yüzde 40’ı ilk 5 yılda yaşanıyor. Evlilik kurulmadan önce ve evliliğin ilk yıllarında ailenin, bireyler arası iletişimin daha iyi devamı için gerekli politikaların yapılması gerekiyor. Yine boşanma nedenlerine baktığımızda, boşanmaların yaklaşık yüzde 70’inin, hukukta şiddetli geçimsizlik diye geçiyor ama ilgisizlik alakasız, davranışlar diye boşanma yaşanıyor” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Malatya Valisi Ali Kaban ise, "Toplumsal değişim ve dönüşümün geldiği noktada öyle bir yerdeyiz ki, artık aile bir şekilde ele alınmaksızın, üzerinde kafa yorulmaksızın toplum olarak öteye gidebilme şansımız yok. Çünkü geçmişte hiç rastlamadığımız bizi şok eden hadiselerle karşılaşıyoruz. Mesele çok yüksek boşanma oranları, bunlar çok ciddi problem oluşturmaya başladı. Geleneğin bir tavrı vardır: Sadece aile konusunda değil, özürlü konusunda da bu böyledir yok sayma tavrı vardır. Yani aslında modernleşme sürecine geçmeden önce gelenekte aile ile ilgili sorun yok muydu, tabi ki vardı. Özür yok muydu, tabi ki vardı. Aslında özürde mesela batı, yok saymanın ötesinde cezalandırma yoluna gitmiştir. Sokakta deli göremezsiniz, köyün delisi yoktur. Çünkü mutlak surette kapatılmıştır. Biz de öyle değildir, biz de özürlülük rahmetin bir cilvesi olarak görülmüş ve ona göre davranılmıştır. Onlara iyi davranmak üzere kurgulanır. Burada genel olarak değil, özel bir durumdan bahsediyorum. Doğu dünyasında genel olarak da bu tip rahatsızlıklara karşı özel bir muamele gösterilmiştir. Aynı orada olduğu gibi gelenek itibari ile biz aile konusunda da sıkıntıların üstünü kapatmak suretiyle geleneğin bir tavrı olarak geçiştiriyorduk ama modernlikte özellikle de iletişimin ve etkileşimin sınırsız olduğu bir çağda artık kapatma şansı yok. Buna bir kısım bilim adamlarımızın bu işe kafa yoran teknik insanların çoğunluğunu sizin oluşturduğunuz kesinlerin kafa yorup çözüme dair alternatifler getirmesi gerekiyor” dedi.

Ailenin asıl olan bir nüve olduğunu kaydeden Vali Kaban, “Bu yeni bir durum artık ve bu yeni durum içerisinde şurada bir avuç insan olarak yapmaya çalıştığımız aileye dair bu toplantı aslında o kadar önemli bir nüve oluşturacak ki, sayının azlığına bakaraktan yaptığımız işi önemsiz zannetmeyelim. Çoğu zaman çokluk, istatistiğe göre verilen hususlar sadece yalan söylemek için vardır. Asıl olan nüvedir ve aile bir nüvedir. Aile kurumu sadece bizim toplumumuz, sadece bizim değerlerimiz, sadece bizim inancımız için önemli değildir, sadece Müslümanlıkta aile önemli değildir, bütün itikatlarda bütün dinlerde, bütün inanış tarzlarında aile çok çok önemli bir kurumdur. Bugün sorun aileye dair Global düzeyde, küresel düzeyde bir saldırıdır. Bugün Amerika’daki tartışmaları izliyorsanız eğer, bugün yok edilmek istenen asıl şey ne devletlerdir, ne toplumlardır, ne feşmekanca bir bireydir. Emin olun ki sadece ailedir” diye konuştu.

Özel bir otelde düzenlenen Evlilik Öncesi Eğitim Programına Malatya Valisi Ali Kaban, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti, Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı Rahime Beder Şen, Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Malatya Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut ve çok sayıda kamu kurum kuruluş müdürü katıldı.

Erdal Akbuğa