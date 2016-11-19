Usta oyuncular Ayşen Gruda ve Yılmaz Gruda, kızları Elvan Gruda sayesinde ortak bir tiyatro oyununa imza atacaklar. Süpervizörlüğü Ayşen Gruda, yönetmenliği ise Yılmaz Gruda tarafından yapılan Fransız oyunu ‘Ara Ki Bulasın!”, 23 Kasım’da Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nda izleyicilerle buluşacak. Kızları Elvan Gruda’nın projesiyle bir araya gelecek olan usta oyuncular, provalarda dahi yüz yüze gelmezken, çalışmaları telefon aracılığıyla gerçekleştirdiler. Elvan Gruda’nın en büyük hayali olan, anne ve babasının yüz yüze gelecek olmasının, duygu dolu anlara sahne olması bekleniyor.

İHA’ya açıklamalarda bulanan Yılmaz Gruda, bu oyunun kızları Elvan Gruda’nın hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirdiğini ifade etti. Kendiliğinden değil, kendi gayretleriyle bunu başardığını aktaran Gruda, “Ayşen Gruda ile yıllar önce ayrıldık. Ama harika bir kızımız var Elvan Gurda. Hem müzisyen, tiyatro biliyor. Bizden önceki tiyatroya sahip, çünkü annesiyle senelerce yaşadı. Tiyatroyu çok iyi biliyor, kuliste yetişti diyebiliriz. Onun kafasında iki tane güzel şey var. Ona göre ikon. O iki ikon birbirinden ayrı. Onları bir araya getirmenin bir sebebi ortaya çıktı. Biz bunu nasıl halledebiliriz. O güzel bir rüyaydı onun için. O rüyayı gerçekleştirdi böylece. Kalktı, Eugene Labıche'nin piyesini adapte etti. İşte size bir oyun dedi anneye yani Ayşen Gruda’ya. Anne bir oyun sana dedi. Bunu kim koyar, dedi ki bunu babam Yılmaz Gruda koyar. Böylece o kafasındaki hayal kendiliğinden değil, kendi gayretiyle. Bana bakışı yeter zaten onun. Böyle baksa benim için zaten yapmamam mümkün değil. Anne de tabi aynı şekilde. Hadi gel de bakalım hayır de bu sevda karşısında. Güzel bir düşünce. Sevdiğimiz bir insanın teklifi. Bunu reddetmek mümkün değil. İnsan öyle bir andır ki o dünyayı reddedersin ama kızını reddedemezsin. Anne için de benim için de aynı şey. Bunun hikayesi de bu. Yani o hayalini bunca yıl sonra, kaç senedir bilmiyorum doğal olarak tabiatıyla ama o hayalini gerçekleştirdi ve ikimizi bir olgu içerisinde bir araya getirdi. Anne süpervizör Ayşen Gruda, ben yönetmen Yılmaz Gruda. Adapte eden ve babasıyla çalışan bir Elvan Gruda” dedi.

“Aynı dizilerde veya filmde bir araya gelmiyorduk”

Yıllardır Ayşen Gruda ile sadece telefonla konuştuklarını belirten Yılmaz Gruda, ilk defa promiyerde karşılaşacaklarını aktardı. Aynı dizide ya da filmde bir araya gelmediklerini ifade eden Gruda, “Telefonla bir araya geliyoruz. O ayrı. Tabiatıyla Elvan nereye vardı, ben nereye vardım. Çünkü süpervizör o olduğu için ona bir bakıma hesap vermek değil de, yani şu şu yapılıyor bir fikrin var mı, o da ona göre anlatıyor. Somut olarak tabiatıyla normal olarak prömiyerde bir araya geleceğiz. O kesin. Epeydir karşılaşmadık. Çünkü yollar ayrı. Ben Beylikdüzü’nde oturuyordum, o Kağıthane’de oturuyordu. Aynı dizilerde yada filmlerde bir araya gelmiyorduk, ama tabi varlığımız ortada. Varlığımız ortada çünkü o güzelim Evlan orada, karşımızda, burada. Ben onu görüyorum. Yani o hep varken, ister istemez anne hep var benim için. Onun için de herhalde yılmaz da vardı. Biz ikimiz prömiyerde bir araya gelmiş olacağız” şeklinde konuştu.

“40 senedir hiç yüz yüze gelmedik”

40 sene sonra ilk defa bir araya geleceklerini ve kızlarının rüyasının gerçekleşeceğini söyleyen Gruda, konuşmasına şu şekilde devam etti,

“Hesap etmek zor. Yani herhalde 40 sene diyelim mi. 40 senedir hiç yüz yüze gelemedik evet. Olmadı. Kısmet olmadı. Çünkü dediğim gibi semtlerimiz ayrı, oynadığımız oyunlar ayrı, benim yaklaşımı ayrı, onun yaklaşımı ayrı. Ama herhalde birbirimize karşı iyi duygular vardır. Ne adamdı o demedi, ben de ne kadındı o demedim tabiyatıyla. O bakımdan güzel. Kırk sene sonra ilk defa bir araya geleceğiz ve kızımın bu hülyası gerçekleşmiş olacak. Şuanda bile ağlayabilirim. Neyse ağlamıyorum da duygulandım. Elvandan ötürü. Çok sevdiğim bir varlık. Bundan sonra inşallah bir araya geleceğiz demektir.”



Burak Tekin - Yaşar Arda - Kadir Çetin