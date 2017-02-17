Bosna Hersek'i oluşturan iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyetindeki (RS) partilerin milletvekilleri, Saraybosna'daki Bosna Hersek Parlamentosu oturumunu boykot etti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzetbegoviç, bugün hukukçularla bir araya gelerek ülkesinin Sırbistan aleyhindeki soykırım davasını yenilemesi konusunu masaya yatırdı. Davaya ilişkin son kararını bugün vermesi beklenen İzetbegoviç, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapmadı.

Sırbistan aleyhindeki soykırım davasının yinelenmesi halinde tüm kurumlarda boykot başlatma tehdidinde bulunan Bosnalı Sırp siyasetçiler, davanın Sırbistan ile ilişkileri zedeleyeceğini ve bölgeyi istikrarsızlaştıracağını savunuyor.

2007 yılından bu yana Sırbistan'ın Bosna'da soykırımdaki rolüne ilişkin birçok yeni delile ulaşıldığını savunan Boşnak siyasetçiler ise Boşnak Müslümanların adalet arayışının önüne set çekilemeyeceğini vurguluyor. Lahey'deki uluslararası mahkeme, 2007 yılında verdiği kararda delil yetersizliği nedeniyle Sırbistan'ı Srebrenitsa Soykırımı'na ilişkin suçlamalardan aklamıştı. Mahkemenin kararına itiraz süresi şubat ayı sonunda sona eriyor.

İbrahim Aydoğan

