Bosna Hersek, Robert Prosinecki’ye emanet

Bosna Hersek, Teknik Direktör Mehmed Bazdarevic ile yolların ayrılmasının ardından uzun uğraşlar sonrasında teknik direktör konusunu çözdü. Bir dönem Fatih Terim ile de görüşmeler yapan Bosna Hersek, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Robert Prosinecki ile anlaştıklarını açıkladı. Prosinecki, Süper Lig’de 2012-2013 ile 2013-2014 sezonlarında Kayserispor’u çalıştırmıştı. Hırvat teknik adamın yardımcılıklarını Dragan Spasic, Gordan Cipric, Elvir Rahimic ve Kenan Hasagic’in yapacağı da belirtildi.

Prosinecki, son olarak Azerbaycan Milli Takımı’nda görev yapmıştı.