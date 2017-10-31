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Bostancı: 'Devlet asla milletin önüne geçmemiştir'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur’un istifa ederken söylediği “Devlet milletin önüne geçti“ sözlerini kabul etmediğini ifade eden Bandırma Ak Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı, "AK Parti iktidarında devlet asla milletin önüne geçmemiştir" dedi.

Bostancı: Devlet asla milletin önüne geçmemiştir

31 Ekim 2017 21:20

AK Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı, “Edip Uğur hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan hem de partimizden ayrılmıştır. Bu yüzden istifa hakkında konuşmak bize yakışmaz. Ancak istifa ederken kullandığı bir cümleyi bir AK Parti mensubu olarak kabul etmemiz mümkün değildir. AK Parti iktidarında devlet milletin önüne geçmemiştir. Aksine statüko çalışmaları yapılarak milletin egemenliği öne çıkarılmıştır. Milletin hür iradesiyle seçimler yapılmış ve milletin teveccühü ile AK Parti iktidar olmuştur. Ancak siyasetçinin sıkıntılı olduğu zaman ve yerlerde demokrasi devreye girmiştir. Hizmet bir bayrak yarışıdır. Balıkesir’de şimdi bir başkası bayrağı teslim alarak hizmete kaldığı yerden devam edecektir. Atılması gereken adımlar, alınması gereken kararlar acilen alınacaktır. Büyükşehir farkıyla yatırımların daha iyiye daha güzele yol alacağını düşünüyorum. AK Parti ilçe Teşkilatı olarak da bu yatırımların hizmetlerin takipçisi ve güvencesi olmaya devam edeceğiz“ dedi. 

İbrahim Aldemir
 

 

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