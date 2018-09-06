Bostancı'da helikopter düştü (İstanbul'da helikopter kazası)

Bostancı Sahili açıklarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı helikopter düştü. Helikopterde bulunan 2 kişi can simitlerine tutunarak kurtuldu. Kazanın ardından bir süre denizde mahsur kalan 2 kişinin can simidine tutunarak yardım beklediği anlar kameralara yansıdı. Denizden çıkarılan 2 vatandaşın yaralı olduğu ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Kazaya tanıklık eden bir vatandaş, "Çok karanlıktı burası sisliydi. Bizim gördüğümüz düştü direkt. Zaten biz batarken gördük. Vapur geldi. Vapurdakiler atlayıp kurtardılar" dedi.

Helikopter kazasında yaralananların isimleri belli oldu

Bostancı sahilinde helikopterin düşmesi sonucu yaralanan 2 kişinin ismi belli oldu.

İstanbul Bostancı Sahili açıklarında düşen helikopterde 2 kişi yaralı olarak kurtulmuştu. Kazadan yaralı olarak kurtulan isimler ve kaldırıldıkları hastaneler belli oldu. Kazada yaralanan İsmet Özgür'ün Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Halil Ünver'in ağır yaralı olarak FSM Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor

Cenk İşver - Metin Başar

