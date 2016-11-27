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Botaş’ın galibiyet hasreti sona erdi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Liginde Botaş, kendi sahasında Girne Üniversitesi’ni 74-61 mağlup etti. ligde 3 maç aradan sonra kazanan Adana ekibi, moral buldu.

Botaşın galibiyet hasreti sona erdi

27 Kasım 2016 16:25

Menderes Spor Salonu’nda oynanan müsabakada ev sahibi ekip, Sims-Özge Kavurmacıoğlu-Ajdukovic ile rakip potada ardı ardına sayılar üretirken, ilk çeyreği de 27-10 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Girne Üniversitesi maça ortak olmak istese de mavi-beyazlı ekip buna izin vermedi.

Özge Yavaş ve Gajic ile rakibine karşı direnç gösteren konuk takım, özellikle Sims ve Lacy’i durdurmakta zorlandı.

Çekişmeli geçen ikinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Botaş, mücadelenin ilk yarısını da 41-24 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte Girne Üniversitesi, Krivacevic ile skor üretirken, farkı da eritmeyi başardı ve bu periyotta 57-45 Botaş’ın skor avantajıyla tamamlandı.

Maçın son çeyreğinde ise büyük çekişme yaşandı. Girne Üniversitesi oyun kurmakta zorlanıp, hücumda top kayıpları yaşarken, ev sahibi ekip ise bu hataları affetmedi. Sims-Lacy-Kulichova üçlüsüyle skor üreten Botaş, maçı 74-61 gibi farklı bir skorla kazandı.

Botaş, ligde 3 maç aradan sonra kazanarak moral buldu.

...

Salon: Menderes

Hakemler: Ozan Gönen xxx, Murat Amaç xxx, Ahmet Tunca Evcil xxx

Botaş: Sims xxx 22, Elif xx 3, Kulichova xx 6, Tilbe xx 9, Lacy xxx 12, Ajdukovic xxx 12, Özge xx 10, Dilara x, Zeynep x

Girne Üniversitesi: Williams xx 5, Knezevic xxx 14, Krivacevic xxx 16, Merve xx 9, Gajic xx 9, Özge xx 8, Deniz x, Betül

1. Periyot: 27-10 (Botaş lehine)

Devre: 41-24 (Botaş lehine)

3. Periyot: 57-45 (Botaş lehine)

Etiketler: BOTAŞ


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