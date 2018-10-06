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BOTAŞ'tan açıklama: "Hiçbir bölgede gaz kesintisi olmayacak"

BOTAŞ'tan açıklama:
BOTAŞ'tan açıklama: "Hiçbir bölgede gaz kesintisi olmayacak"

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Gerekli tedbirler alınmış olup, ülkemizin iletim sistemi doğu arz kaynaklarından beslenmek suretiyle hiçbir bölgemizde herhangi bir gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır" denildi.

İstanbul'un Silivri ilçesi Gazitepe Mahallesi kırsalında yer alan BOTAŞ Ana İletim hattında bugün saat 17.30 civarında sebebi alt yapı çalışmaları olarak tahmin edilen bir patlama meydana geldi. Konuya ilişkin BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, gaz kontrol merkezinden gerekli hat vanalarına müdahale edilerek, bölgedeki vanaların kapatıldığı ve gaz akışının durdurulduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarının ardından ivedilikle tamir çalışmalarına başlanacaktır. Bu süre zarfında gerekli tedbirler alınmış olup, ülkemizin iletim sistemi doğu arz kaynaklarından beslenmek suretiyle hiçbir bölgemizde herhangi bir gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır" bilgisi verildi.  

Yağmur Yıldız 

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