Botları batan 28 mülteciyi sahil güvenlik kurtardı

Edinilen bilgiye göre, gece saat 04:00 sıralarında Ayvacık’ın Dut Burnu mevkiinden insan kaçakçılarının temin ettiği lastik bot ile Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek için denize açılan mültecilerin önce bota takılı olan motoru bozuldu ardından bot su almaya başladı. Botta bulunan 28 kaçak hemen Alo 158’i arayarak yardım istedi. Hepsi akraba olan Suriyeli mültecilerin imdadına TCSG 6 Bot Komutanlığı Ekipleri yetişti. Bota alınan göçmenler daha sonra Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Mültecilere eşofman, ayakkabı, çorap, içecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Göçmenlerden Mustafa Reşit, "Denize açıldıktan sonra önce motor bozuldu, ardından bot su alıp dönmeye başladı. Hep birlikte sulara gömüldük. Batarken Alo 158’i arayarak yardım istedik. Denizde kurtulalım diye çok dua ettik. Karaya çıkınca şükür namazı kıldık" dedi.