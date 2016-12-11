Alınan bilgiye göre, dün akşam saat 21.00 sıralarında Çeşme'nin Dalyan Mahallesi Top Burun mevkiinde sığlıktaki kayalıklara vurarak ters dönen bir polyester tekne belirleyen Sahil Güvenlik ekipleri, süratle müdahale etti. Bottan denize düşen 6'sı çocuk 13 mülteci, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Denizde yaklaşık 2 saat çaresizce yardım beklediklerini söyleyen 3 Irak, 1 Fas ve 9 Suriye uyruklu mülteci, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Çeşme Devlet Hastanesine götürüldü.

Devriye görevlerine devam eden Sahil Güvenlik ekipleri, saat 02.50 sıralarında da Ayasaranda mevkii açıklarında bir şişme bot belirledi. Şişme botu durduran ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışan mültecileri Sahil Güvenlik botuna alarak Çeşme İskelesi'ne getirdi. 8'i Suriye, 10'u İran uyruklu olduğu belirlenen mülteciler, sabaha karşı Çeşme Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Mülteciler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

İsa Atagöz

