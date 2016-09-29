Yüzdeki mimikleri sağlayan kasların yaşlanma ile deride gözle görülür kırışıklık ve çizgiler oluşturduğunu belirten Dr. Levent Acar, “Botoks mevcut kırışıklıklar ortadan kalkması ile birlikte, daha fazla kırışıklık meydana gelmesini önler ve kasları yumuşatır. Botoksun uygulanma alanları: Alında yatay çizgilerin yumuşatmak ve azaltılmasında. Kaslar arasındaki çizgileri düzeltilmesinde. Kaş kaldırma (ameliyat olmadan kaş kaldırma). Göz (kazayağı) çevresi üzerinde kırışıklıklar. Boyunda kırışıklıkların tedavisinde. Çene görünümünün yumuşatmasında. Burun ucu kaldırmasında. Koltuk altı ve avuç içinde aşırı terleme tedavisinde. Terleme çevre ve sosyal çalışma hayatında büyük sorunlara neden olabilir” diye konuştu.

Dr. Levent Acar, botoks hakkında sorulan sorular hakkında şu açıklamada bulundu:

"Botoks yılan zehri değildir. Tıpta yıllardan beri kullanılan ve bakteriden (Clostridium Botulinum) elde edilen bir ilaçtır. Bakterilerin toksini işlenerek ilaç haline dönüştürülmüş ve sadece estetik (plastik) uygulamalarda değil aynı zamandan bir çok tıbbi alanda kullanılmaktadır. Botoks ürünü yalnızca Amerikan Allergan firması tarafından üretilmektedir.

Uygulamadan önce talimatlar: Kullanımdan 10 gün önce aspirin ve aspirin içeren ilaçların kullanımı bırakılmalıdır. Bu ilaçlar kanama ve / veya hafif morarma olasılığını artırabilir. Kullanımdan bir hafta önce alkol tüketimini bırakın.

Botoks nasıl uygulanır?

Çok ince uçlu mikro enjektörle uygulanır. Bu yöntem gözün dış çevresine (kazayağı alanı) iki kaş, alın ve alt göz kapağı arasına kırışıklıkları tedavi etmek için çok düşük birimlerde uygulanır. Uygulama kas içine yapılır. Uygulama yapılacak alan kareler şeklinde bölünerek işaretlenir. Botoks her bir kare için geçerli birimlerde tatbik edilir.

Uygulamadan sonra nelere dikkat etmemiz gerekiyor?

Tedaviden sonra 1-2 saat dik pozisyonda olun. 6 - 8 saatten sonra duş ala bilirsiniz. Uygulamadan sonra dilediğinizi yiye ve içe bilirsiniz, kesin bir diyet programı yoktur. Botokstan iki yada üç ay sonra solarium, sauna, deri cilt temizliği ve peeling gibi uygulamalara gitmeniz tavsiye olunur.

Hasta Botoksdan sonra ne zaman normal hayata döner?

Hasta uygulamadan hemen sonra normal sosyal yaşamına geri döne bilir. Botoksun effekti ne zaman başlarve ne zamana kadar sürer?

Etkisi 24 - 72 saat sonra ortaya çıkar. 6-8 ay sürer. Etkileme dönemi kişinin metabolizma hızına bağlı olarak değişebilir. Uygulama 8 - 10 ayda bir tekrarlana bilir.

Botoks tedavisine başladıktan sonra devam etmelimiyim?

Botoks tedavisine başladıktan sonra devam etmek zorunda değilsiniz. Hatta tedavinin etkisi geçtikten sonra kırışlar eskisi gibi derin olmayacaktır.

Uygulama ağrılı mıdır?

Uygulamadan önce uygulama yapılacak bölge güçlü lokal anastezik kremlerle anestezi edildiği için Botoks ağrılı bir işlem değil. Uygun dozdan uygun alana kullanıldığı zaman Botoksun sonuçları çok iyi olacaktır".