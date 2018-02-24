Botoks yaptırırken dikkat

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emin Özlü, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirdikleri kozmetik ve estetik uygulamalar hakkında aydınlatıcı açıklamalarda bulundu.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda kozmetik ve estetik alanında da hizmet vermeye başladıklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Emin Özlü, hastaları bu uygulamalar hakkında bilgilendirmek ve doğru tedavileri gerçekleştirmek adına gayret gösterdiklerini ifade etti.

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde; artık botox tedavisi, cilt gençleştirme yöntemleri olan mezoterapi ve PRP uygulamaları, dolgu enjeksiyonu uygulamaları, peeling tedavisi ve damarsal lezyonlarda lazer tedavilerini uygulayabildiklerine dikkat çeken Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, özellikle klinikte uyguladıkları botoks ve PRP tedavisi ile ilgili faydalı bilgiler paylaştı.

Botoks yüzde birçok bölgeye uygulanabiliyor

Botoks’u, ‘Clostridium Botulinum’ isimli bakteriden laboratuvar şartlarında elde edilen ve kırışıklık tedavisi amacıyla kullanılan bir ilaç şeklinde tanımlayan Yrd. Doç. Dr. Özlü, özellikle alın bölgesi, göz çevresi, kaş arası ve burun üzerindeki kırışıklıkların tedavisinde kullanıldığını dile getirdi. Botoks tedavisi öncesi, uygulama yapılacak bölgenin temizlenerek lokal anestezik krem uygulandığını söyleyen Özlü, daha sonra hazırladıkları ilacı, tedavi edilen bölgedeki kaslara enjekte ettiklerini sözlerine ekledi.

Botoks tedavisinin etki süresinin kişiden kişiye ve uygulama bölgesine göre değişiklik gösterebildiğine işaret eden Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı, bu tedavinin ortalama 4-6 ay süreyle etkisini koruduğunu belirtti.

“Botoks tedavisinin yan etkisi yok denecek kadar az ve geçici”

Botoks tedavisinin yan etkisinin yok denecek kadar az ve geçici olduğunu söyleyen Özlü, enjeksiyon yapılan noktalarda birkaç günde iyileşen morluk ve ödem oluşabildiğini, çok nadir olarak da ilacın hatalı uygulanmasına bağlı göz kapaklarında geçici aşağı sarkma görülebildiğini ifade ederek botoks tedavisinin hamile ve emziren kadınlara, kas hastalığı olanlara ve tedavi yapılacak bölgede deri hastalığı olanlara uygulanmadığını dillendirdi.

“PRP tedavisi kişinin kendi kanından elde edilerek uygulandığı için çok güvenli”

PRP tedavisi hakkında da bilgiler aktaran Yrd. Doç. Dr. Emin Özlü, bu tedaviyi kişinin kendi kanının bazı işlemlerden geçirildikten sonra, elde edilen büyüme faktörlerinden zengin kısmının uygulandığı bir yöntem şeklinde nitelendirdi. PRP tedavisini ince çizgi, kırışıklıklar, cilt yenileme ve gençleştirme ile saç dökülmeleri ve yüzdeki lekelerin tedavisinde kullanıldığını ifade ederek yarım saat önce uygulama bölgesine lokal anestezik krem uygulandığı için tedavide ağrı hissedilmediğini belirtti.

PRP tedavisinin 2-4 hafta aralıklarla ortalama 3-4 seans uygulandığı bilgisini veren Özlü, PRP tedavisi sonrasında uygulama bölgesinde hafif şişlik, kızarıklık ve morluk gelişebildiğini, ancak bu etkilerin zamanla gerilediğini belirterek, tedavide kişinin kendi kanı kullanıldığı için alerjik yan etki gelişmesinin beklenmediğini dile getirdi.

Ali Yıldız