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Boy kısalması kemik erimesi belirtisi olabilir |Kemik erimesi belirtileri neler?

Endokrinoloji Uzmanı Dr. Uğur Alp Göksu, boy kısalması ya da kamburluğun kemik erimesinin habercisi olduğunu söyledi.

Boy kısalması kemik erimesi belirtisi olabilir |Kemik erimesi belirtileri neler?

24 Ekim 2017 11:28

Medstar Antalya Hastanesi Endokrinoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Uğur Alp Göksu, kemik erimesine yol açan faktörler ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Uzm. Dr. Göksu, "Kemik erimesi, kırık oluşumu ve ciddi ağrılar ile birlikte hastada farklı şikayetler oluşana kadar herhangi bir belirti vermeden ilerleyen bir hastalıktır. Bazen hafif darbeyle veya darbe öyküsü olmadan da kalça kemiklerinde, omurgada ve el bileğinde kırıklar oluşabilir. Kırıklarla ortaya çıkmasının yanı sıra ciddi ağrılar, boyda kısalma ve kamburluk gibi sorunlarla da kendini gösterebilir" dedi.

"Osteoporoz hastayı yatağa bağımlı hale getirebilir"
Kemik erimesinin, düşme veya küçük travmalarda kemik kırılmasına yol açabilen bir sorun olduğunu belirten Göksu, "Kırığa bağlı olarak hastaların bir kısmı uzun süre yatağa bağımlı hale gelebilir ve yaşamlarını sürdürmek için bakıma ihtiyaç duyabilir. Bunun sonucunda da önemli oranda tıbbi, sosyal ve maddi sorunlar ortaya çıkmakta. Osteoporozun erken dönemde tanısı, doğru tedavi programının uygulanması ve osteoporozdan korunma konusunda toplumun bilinçlendirilmesi bu nedenle oldukça önemli. Tıbbi özgeçmiş ve soy geçmiş (ailede kırık öyküsü), fizik muayene, biyokimya ve kan sayımı ile DXA yani kemik yoğunluğu ölçümü ile osteoporoz tanısı konulabilir. Kemik yoğunluğu ölçümü ile kemik kayıpları ve kırık riski belirlenir, ilaç tedavisi düzenlenir ve tedavi takibi yapılır. DXA raporlarında belirtilen T ve Z skoru değerlerine göre tedavi kararı verilmektedir."

"65 yaşından itibaren kemik yoğunluğu ölçümü gerekli"
65 yaş üstü kadınlar ile 70 yaş üstü erkeklerin yılda bir kez kemik yoğunluğu ölçümü yaptırması gerektiğini ifade eden Endokrinoloji Uzmanı Dr. Göksu, "Ancak bazı risk faktörleri varsa bu ölçüm daha önce uygulanmalıdır. Bunlar; sigara ve aşırı alkol tüketimi, kırık varlığı, en az 3 ay süreli kortizon tedavisi alımı, düşük kilo ağırlığı ya da kısa zamanda aşırı kilo kaybı, osteoporoza neden olacak ilaç kullanımı öyküsü gibi nedenlerdir. Bunların yanı sıra hormonal bazı hastalıklarda da risk artar. Tiroit bezinin fazla çalıştığı durumlar, Cushing hastalığı, hiperparatiroidizm, diyabet, D vitamini ve kalsiyum alım yetersizliği, bağırsaklarda emilim sorunları, çölyak ve iltihaplı bağırsak hastalığı, cerrahi işlemler, karaciğer hastalığı, bağ dokusu hastalığı, kemik iliğinin kötü huylu hastalıkları gibi nedenler kemik erimesine yol açmaktadır" açıklamasında bulundu.

"Sağlıklı kemikler için kalsiyum ve D vitamini"
"Sağlıklı kemik yapısı için, kalsiyum ve vitamin D içeriği zengin yiyeceklerin sofradan eksik edilmemesi önerilmektedir" diyen Göksu, "Özellikle süt, yoğurt, peynir, dondurma, fasulye, badem, yeşil yapraklı sebzeler, balık yağı, brokoli, yumurta ve balık gibi yiyecekler düzenli olarak tüketilmelidir. Tanı konduktan sonra eğer ikincil bir neden düşünülüyorsa bunun bulunması ve tedavi edilmesi önemlidir. Tedavide kullanılan ilaçların günlük, haftalık, aylık veya yıllık tarzda uygulanan hap veya enjeksiyon şekilleri bulunmaktadır. Son yıllarda özellikle kırıklara bağlı ağrıların azaltılması için geliştirilen bazı ilaçlar da bulunmaktadır. Bunlarla birlikte sigara içiliyorsa bırakılması, alkol tüketiminin azaltılması, kalsiyum ve vitamin D alımının sağlanması, düzenli egzersiz yapılması önerilmektedir" ifadelerini kaydetti.

"Düzenli takip gerekiyor"
Tedavi verilen veya ilaçsız takip edilen hastaların düzenli olarak kemik yoğunluğu ölçümlerini yaptırması gerektiğini kaydeden Dr. Göksu, "Menopoz sonrası kadınlarda ve 70 yaş üzeri erkeklerde 1-2 yılda bir, ilaç tedavisi alanlarda yılda bir ve bazı özel durumlarda 6 ayda bir değerlendirilme yapılmalıdır. Bu sıklık, doktorun önerisi doğrultusunda olmalıdır. Boyda kısalma, sırtta kamburlaşma ile bel-sırt ağrıları artıyorsa, mutlaka bir hekime başvurulmalıdır" dedi.
 

Etiketler: kemik erimesi

 

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