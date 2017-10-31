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Boyacılıktan Avrupa Şampiyonluğuna

Ampute Milli Takımının Kalecisi Fatih Karakuş, sanayide yaptığı boyacılıktan Ampute takımıyla Avrupa Şampiyonluğuna giden hikayesini anlattı.

Boyacılıktan Avrupa Şampiyonluğuna

31 Ekim 2017 11:21

36 yaşındaki Gaziantepli Milli kaleci Fatih Karakuş, 2007 yılından beri Ampute Milli takımının kalesini koruyor. Şahinbey Ampute takımının kalecisi olan Karakuş, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımının kalecisi olarak kupayı kaldırdı. Başarılı performansı ile gözlerin üzerine çevrildiği Fatih Karakuş'un, futbola başlamadan önce ise yaşadıkları azmini gösteriyor.

“Sanayide boyacılık yaptım”

Ampute futbolundan önce sanayide boyacılık yaptığını belirten Karakuş, “2007 yılından beri Ampute milli takımda kaleciyim. Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol takımında kaleciyim. 10 yıl önce Ampute futbola başladım. Daha önce 6 sene sanayide boyacılık yaptım. Boyacılıktan sonra Ampute futbol ile tanışma fırsatı buldum” dedi.

“Milli takıma girmek için 27 kilo verdim”

Futbol ile tanışmadan önce 6 yıl sanayide boyacılık yaptığını ifade eden Karakuş, Ampute futbola başladığında 116 kilo olduğunu söyledi. Karakuş, Ampute milli takımına seçilmek için 27 kilo verdiğini söyledi. 27 kilo verdiğinin altını çizen Karakuş, “Ampute takımında ilk oynamaya başladığımda 116 kiloydum. Sonra çıktığım ilk turnuvada milli takım aday kadrosuna çağrıldım. Ampute Milli takımının kalecisi olmak için 8 ayda 27 kilo verdim. 10 yıldır da milli takımın kalesini koruyorum. Hedefimiz 2018 dünya kupasını kazanmak” diye konuştu. 

Lider Olgun

Etiketler: Ampute Milli Takımını, Fatih Karakuş

 

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