Boyalı çay üretilen depoya operasyon

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda kimyasallarla karışım yapılıp sahte çay üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. Çalışma başlatan ekipler, merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde bulunan depoyu 1 hafta süreyle takip etti. Özellikle gece üretim yapıldığını tespit eden ekipler ardından depoya operasyon düzenledi. Film sahnelerini aratmayan operasyonda, 31 bin 450 kilo kimyasal jenerasyonla içime hazırlanması planlanan çay, 13 bin 840 kilo içime hazır kimyasallarla yapılmış sahte çay, 2 bin 25 kilo sodyum karbonat, bin 700 kilo amonyum bikarbonat ve 100 kilo şeker olmak üzere 49 ton 115 kilo çay ve çay yapımında kullanılacak olan hammadde ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili 2 şahsı gözaltına alırken, iş yeri sahibi F. A.'nın ise arandığı bildirildi.

Öte yandan, çayların kimyasal karıştırılarak üretildiği kaydedildi. Çay fabrikası atıklarının toplanıp işlemden geçirilerek hazırlanan çayların, boya yardımıyla da renk verildiği ve 'kaçak çay' olarak piyasaya sürüldüğü öğrenildi.

Güray Gürdal