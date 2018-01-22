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Boydak 15 Temmuz şehit ve gazilerini unutmadı

Boydak Holding, 15 Temmuz şehit ve gazilerini unutmadı.

Boydak 15 Temmuz şehit ve gazilerini unutmadı

22 Ocak 2018 11:19

Boydak Holding, 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti demokrasisini yıkmayı hedefleyen darbe girişimini unutmadı. 15 Temmuz hain kalkışmasının ardından TMSF’ye devredilen Boydak Holding’in personel ve misafir yemekhanesine, 15 Temmuz destanını temsil eden posterler asıldı. Posterler Boydak Holding merkez ve bünyesindeki 29 şirketin yemekhanelerine ve idari binalarına asıldı.

Posterlerde, darbe kalkışması esnasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmeye gelen darbeci general Semih Terzi’yi vuran Ömer Halisdemir’in, şimdiki adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla darbeci hainlere direnirken şehit edilen baba-oğul Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok’un resimlerinin yanı sıra, Erdoğan’ın darbecilere karşı İstanbul Atatürk Havalimanı’nda halk tarafından karşılandığı anın, yine hain kalkışmanın sürdüğü esnada havalimanında darbeci tankların önüne yatan Metin Doğan’ın ve Türk milletinin darbeci vatan hainlerine karşı şanlı direnişinin resmi yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve millet iradesini korurken şehit edilen kahramanların ve gazilerin unutulmadığı, aziz hatıralarının her daim yüreklerde olduğu vurgulandı. 

 

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