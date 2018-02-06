Boydak kardeşlerinin aralarında olduğu 8’i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi

68 sanıklı davanın 26 Ekim 2017’de görüldüğü son celsesinde mahkeme heyeti Boydak'ların diğer 5 şirketine de hisse büyüklükleri nedeniyle kayyum atanmasına, olaylara göre bazı sanıkların dosyalarının tefrik edilerek bu dosyadan ayrılmasına karar vererek 14 sanıklı duruşmayı 6 Şubat 2018'e ertelemişti.

8’İ TUTUKLU 14 SANIK

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Hacı Boydak ve Memduh Boydak Sincan 1 Nolu Kapalı Cezaevi’nden, tutuklu sanık Halit Gazezoğlu Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi’nden, tutuklu sanıklar Mehmet Fındık ile Mehmet Filiz Kayseri Kapalı Cezaevi’nden, tutuklu sanık Ahmet Türkmen de cezaevinden Sesli ve görüntülü bilişim sistemi (SEGBİS) ile tutuklu sanıklar Şükrü Boydak ile Hamdi Kınaş ve tutuksuz sanıklar Mustafa Boydak, Bekir Boydak, Halit Bayhan ile avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan Erol Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ ise duruşmaya katılmadı.

AKANSU’DA FETÖ TOPLANTILARI OLURDU”

Davanın öğleden önceki oturumunda Mehmet Urfalıer ile Arif Budak duruşmada tanık olarak dinlendi. Mehmet Urfalıer, “Hamdi Kınaş’ı, Akansu’da bir kaç FETÖ toplantılarında görmüştüm. Zaman Gazetesi yazar ve gazetecileri gelip konuşma yapardı. 2004-2005’ten bu yana bu toplantılar yapılırdı. Toplantılarda dini sohbetler olurdu” diye konuştu.

“KAR DAĞITIMINDA ZEKAT DİYE PARA KESİLİRDİ”

Boydak Holding ortaklarından olan ve tanık olarak dinlenen Arif Budak, “Biz ailece üretimde olurduk, yönetime almazlardı. Daha önce aldığımız ekstrelerde kar dağıtımında zekat olarak yazılmış kesintiler olurdu ama cevabını Boydak’lardan alamazdım. Her yıl farklı meblağlarda kesilirdi. Memduh Boydak, ortaklardan 100’er bin TL Melikşah Üniversitesi için kesileceğini söyledi, ben kabul etmedim” şeklinde konuştu.

“15 TEMMUZ SABAHI MUSTAFA BOYDAK TOPLANTI YAPTI”

Boydak’lar tarafından sürekli o dönemde hakaret ve tehditvari sözlere maruz kaldığını iddia eden tanık Arif Budak, “Darbenin olduğu gün 15 Temmuz sabahı Mustafa Boydak sözlü olarak ortakları toplayıp, aleyhlerine Emniyet’te ifade verildiğini, ifadenin geri çekilmesini söyledi. Bizden noter huzurunda Türkiye Finans hesaplarını satmak için vekalet alındı” dedi.

Tanık Budak’a sanıklar Memduh, Hacı, Mustafa ve Bekir Boydak tarafından sorular soruldu.

“BOYDAK HOLDİNG ŞİRKET HATTINDA MOR BEYİN ÇIKTI”

Tanık ifadelerinin ardından Mahkeme Başkanı tarafından Boydak Holding A.Ş.’ye ait bir şirket hattında çıkan by lock iddiasının, 11 bin 480 kişinin olduğu Mor Beyin listesinde yer aldığını belirten belgeyi okudu.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Şeref Kahraman

