İkindi namazını müteakip Cami Kebir'de kılınan cenaze namazına, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Hacı, Memduh, Bekir ve İlyas Boydak ile Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bozdağ, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından anne Boydak'ın cenazesi Asri Mezarlı'ğa defnedildi.

Boydaklar yoğun güvenlik önlemi altında cenazeye katıldı

Öte yandan, halen tutuklu bulunan ve izinli olarak cenazeye katılan Hacı, Memduh, İlyas, Bekir Boydak ve Murat Bozdağ'ın cenaze namazının kılınacağı camiye getirilişinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Cezaevi araçlarından inen Boydak kardeşleri yakınları alkışlarla karşıladı. Bunun üzerine cenaze namazının kılınacağı sırada cemaate seslenen İl Müftüsü Güven, "Merhumeye son görevimizi yerine getireceğiz. Onun için herhangi bir slogan, alkış, protesto gibi şeylere gerek yok. Bizler burada Allah rızası için son görevi yerine getiren müminler olarak bulunmalıyız. Ölülere nasıl saygı göstermemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz ve bilmeliyiz. Onun için güzelce namazımızı kılacağız. Sonra tekbirlerle buradan cenazemizi alacağız" diyerek uyarılarda bulundu.

Cenaze namazında ayrıca, kayyum atandıktan sonra TMSF'ye devredilen Boydak Holding'in de çelengi gönderildi. Namazın ardından tabutu taşımak isteyen tutuklu Boydak kardeşlere jandarma ekipleri izin vermedi. Boydak kardeşler, namazın ardından tekrar yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevi aracına bindirildi.

Ali Göç - Şeref Kahraman - Turan Bulut



