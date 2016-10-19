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Böyle barışma teklifi görülmedi: Tam 7 araca...

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi, evi terk eden eşiyle yeniden barışmak için arkadaşlarının araçlarının camlarına “Özür dilerim” yazıp konvoy düzenledi. Konvoy eşliğinde kayınvalidesinin evinin önüne gelen çılgın koca özür dilediği eşiyle yeniden barıştı.

Böyle barışma teklifi görülmedi: Tam 7 araca...

19 Ekim 2016 22:28
Böyle barışma teklifi görülmedi: Tam 7 araca... - Tıkla İzle

Kdz. Ereğli ilçesinde oto tamircisinde çalışan 30 yaşındaki İlker Korkut, tartışma sonucu evden ayrılan eşi Gülçin Korkut ile yeniden barışabilmek için birçok kez girişimde bulundu ancak sonuç alamadı. Akşam saatlerinde arkadaşlarının toplayıp altı aracın camına “Özür dilerim”, bir aracın ön camına ise, “Hepsi benim hatam, barışmak istiyorum” diye yazan İlker Korkut, konvoy düzenledi. Konvoy yola çıkmadan önce eşinin kendisi ile barışması için böyle bir yönteme başvurduğunu ve bu sefer kendisini affetmesini beklediğini dile getiren Korkut, eşini çok sevdiğini söyledi. 7 otomobil ile korno çalarak kayınvalidesinin evinin önüne gelen İlker Korkut’un yaptığı çılgınlığı gören Gülçin Korkut duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. Elinde çiçeği ve kızı Eylül ile eşinin yanına gidip bir kez daha özür dileyen İlker Korkut, kendisini affetmesini istedi. 9 yıllık evli olan ve 5 aydır eşinden ayrı yaşayan Gülçin Korkut’ta eşine sarılıp öperek kendisini affettiğini söyledi. Eşini çok sevdiğini söyleyen Gülçin Korkut, bir daha ayrılmak istemediğini dile getirdi. Eylül ve ekin isimli iki çocuk sahibi karı kocanın barışmasına tanıklık eden mahalle sakinleri ve İlker Korkut’un arkadaşları tezahüratlar yaparak uzun süre alkışladı. Dakikalarca birbirlerine sarılan evli çift bir daha birbirlerine üzmeyeceklerine söz verdi. Gülçin ve İlker Korkut çifti çocukları ve konvoyu oluşturan arkadaşları ile günün anısına fotoğraf çektirdikten sonra birlikte yaşadıkları eve döndü.

Etiketler: barışma teklifi, Zonguldak


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