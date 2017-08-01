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Böyle berber görülmedi

Gaziantep'te 33 yıldır berberlik yapan Erol Atlı, 10 yıldır tıraş olmaya gelen müşterilerin kan grubu bilgilerini not ederek, ihtiyaç durumunda hastanelere yönlendiriyor.

Böyle berber görülmedi

01 Ağustos 2017 10:07

Gaziantepli berber Erol Atlı, 10 yıldır tıraş olmaya gelen herkesin kan grubunu alarak acil kan ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı oluyor. 33 yıldır berberlik yapan Erol Atlı, 10 yıl önce arkadaşlarından birine acil kan lazım olunca uygun kan grubu aramaya başladı. Aradığı kanı müşterilerinden birinde bulan Atlı, o günden sonra gelen her müşterisinin iletişim ve kan grubu bilgilerini almaya başladı. Müşterilerinin kan grubunu ve telefon numarasını not eden Atlı, acil kan ihtiyacı olanlarla iletişim sağlayarak, uygun kanın bulunmasına yardımcı oluyor. Yıllardır yürüttüğü çalışma nedeniyle müşterileri de memnuniyetini belirterek, sosyal duyarlılığı için berber Atlı’yı tebrik ediyor.

“10 yıldır gelen müşterilerimin kan grubunu alıyorum”

10 yıldan beri gelen müşterilerin kan grubunu aldığını söyleyen berber Erol Atlı, “10 yıldır tıraş olmaya gelenlerin kan grubunu alıyorum. Acil durumlarda kan ihtiyacı olan arkadaşlarımıza herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kan grubunun yanında bu kişilere ulaşmak için telefon numaralarını da alıyoruz. Kan ihtiyacı olanlarla kan vermek isteyenler arasında köprü vazifesi görüyoruz. Bu durumdan büyük bir haz alıyoruz” dedi.

“Acil kanı müşterilerim verince karar verdim”

Acil kanı müşterileri verince bu fikrin aklına geldiğini belirten Atlı, “10 yıl önce birkaç arkadaşa acil kan lazım oldu. O esnada yanımda tıraş olanların bazıları bizim kanımız uygun verebiliriz deyince böyle bir fikir aklıma geldi. O günden sonra yanıma gelen müşterilerime bunu anlatıyorum, onlar da olumlu karşılayıp bana kan gruplarını ve iletişim adreslerini veriyorlar” şeklinde konuştu.

“Gönüllü gelerek isimlerini yazdırıyorlar”

Bu projeyi duyan bazı vatandaşların gönüllü gelerek isimlerini yazdırdığını ifade eden Atlı, “Bizleri zaten müşterilerimiz yönlendiriyorlar. Onlar bu gönüllü listemizin oluşmasında katkı sağlayarak bizim şevkimizi arttırıyorlar. Bunu duyan çevre esnafı ve müşterileri bana gelerek bizimde ismimizi yazın diyorlar. Bizde bu davranışlarından dolayı büyük haz alıyoruz. Bizim amacımız acil durumlarda bu kanı kullanmak. Zaten kan merkezlerimizde kan var. Biz de bazı bulunmayan kan grupları da var, bunları acil durumlarda yardımcı olmak için kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Erol Atlı sayesinde uygun kanı buldum”

Mevlüt Canyurt isimli vatandaş hastalanıp acil kana ihtiyacı olunca, Atlı’yı aramış ve kendisine lazım olan uygun kanı bulmuş. Canyurt kendisine uygun kanı Atlı sayesinde bulduğunu belirterek, “Ben bir ara rahatsızlandım hastaneye gittiğimde acil kana ihtiyacım olduğunu söylediler. Bunun üzerine aklıma Erol Atlı geldi. Onu arayarak kan grubumu söyledim, oda bana hemen aynı grup kana sahip vatandaşın numarasını verdi. Verdiği numarayı arayarak durumumu bildirdim, sağ olsun oda gelerek bana kan verdi. Bu anlamlı hareketinden dolayı Erol Atlı’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Lider Olgun


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