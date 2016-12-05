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Böyle evlat düşman başına

Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı Tekeler Mahallesi’nde yaşanan bir olay ‘Böyle evlat düşman başına’ dedirtti.

Böyle evlat düşman başına

05 Aralık 2016 13:20

Köyde yaşayan 80 yaşındaki B.H. oğlu ve kendi adını taşıyan torunu tarafından hastanelik edildi. Burnunda ve kaburgalarında kırık oluşan yaşlı şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay gece yarısı Tekeler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; oğul N.H. ile torun B.H. yaşlı yaşlı adam ‘Bize borcun var öde diyerek’ para istedi. İddiaya göre yaşlı şahsın para vermemesi üzerine 80 yaşındaki B.H. oğlu N.H. ve torunu B.H. tarafından öldüresiye dövüldü. Burnu ve kaburgaları kırılan B.H. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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