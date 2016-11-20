Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı içerisinde bulunan kart dolum merkezine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kasada bulunan yaklaşık 70 bin TL'nin 31 bin TL'sini çalarak kaçtı. Hırsızlık olayını fark eden kart dolum merkezi çalışanları durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde incelemelerde bulundu. İş yerinin kapısında ve para kasasında herhangi bir zorlamayla karşılaşılmazken, polis ekipleri paraları çalan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir



