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Böyle kaçakçılık görülmedi

Böyle kaçakçılık görülmedi
Böyle kaçakçılık görülmedi

Sarp Sınır Kapısı'nda otomobilin yakıt deposunda gümrük kaçağı 140 kilo bal ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Gürcü vatandaşı Z.G'nin yönetimindeki EM 697 ME plakalı otomobilinde arama yaptı. Aramada, yurda kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen ve yakıt deposunda zulalanmış vaziyette piyasa değeri yaklaşık 3 bin lira değerinde olan 140 kilo bal ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken araca ve bala el konuldu. Ele geçirilen balın Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yapılan analizinde insan sağlına zararlı olduğu ve tüketiminin uygun olmadığı belirlendi. 

Ziya Akyıldız
 

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