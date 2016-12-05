Cumhurbaşkanı’nın ‘Dövizlerinizi bozdurun’ çağrısı üzerine Türkiye genelinde esnaf çeşitli kampanyalar hayata geçirmeye başladı.

Malatya’da dolar bozdurduğuna dair makbuzla gelen müşteriye ücretsiz tıraş hizmeti veren berberden sonra şimdi de meşhur ‘Davulcu Yalçın’ düğünlerde dolar yerine Türk lirası kullanılması için kampanya başlattı. Malatya Battalgazi’de geçimini düğünlerde davul çalarak sağlayan Yalçın Mengitemur isimli davulcu, Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine ‘Döviz kullanmıyoruz, lütfen oynayanlara Türk lirası takın’ kampanyası başlatarak bir anda kentteki herkesin ilgi odağı haline geldi.

Yıllardır aile boyu davulculuk yaptığını ve düğünlere davulcu ve zurnacı kiraladığını söyleyen Yalçın Mengitemur, “Bundan sonra gittiğimiz düğünlerde dolar istemiyoruz, atmasınlar. En büyük amacımız doları ortadan kaldırmak” dedi.

“İstemiyoruz yastık altı dövizleri”

25 yıldır düğünlerde davul çaldığını ifade eden Mengitemur, “25 yıldır davulculuk yapıyorum. Cumhurbaşkanımızın Allah eksikliğini vermesin. Bundan sonra gittiğimiz düğünlerde dolar istemiyoruz, atmasınlar. Yeter artık, 1 dolar, 1 dolar kimse bozmuyor da artık doları. Tek ricamız bu doları ortadan kaldırmak. Türk Lirası istiyoruz. Eskiden böyle bir şey yoktu. 1 dolar çıktıktan sonra herkes kolayına kaçtı. 10 lira atacağına 1 dolar attı” dedi.

Davulcu Mengitemur, Cumhurbaşkanı’nın çağrısı üzerine kendisinin de harekete geçtiğini kaydederek, “Cumhurbaşkanımızın Allah eksikliğini vermesin. Ona minnettarız her şeyden önce. Biz de istemiyoruz yastık altı dövizleri. Herkes dövizini Türk Lirası'na çevirsin. Kampanyaya destek veriyoruz.

“Darbeden dolayı hiç iş yapamaz hale geldik”

Kampanyaya destek vereceklerini belirten davulcu Adil Bayram ise yaptığı açıklamada, “Ben de davulcuyum. Lütfen düğünlerde dolar atılmasın. Darbeden dolayı hiç iş yapamaz hale geldik. Hepimiz rezil olmuşuz. Düğünlerde hep sahte dolar atılıyordu, lütfen bundan sonra Türk Lirası atılsın” diye konuştu.

“Bizim ne dolara ne Euro’ya ihtiyacımız yok, biz bize yeteriz”

Düğününe davulcu ve zurnacı kiralamak için geldiğini ve bu kampanyayı gördüğünü belirten Osman Kuzu isimli vatandaş ise “Bu kampanyadan dolayı kendilerine teşekkür ederim. Bu memleket bizimdir. Bizim ne dolara ne Euro’ya ihtiyacımız yok. Biz bize yeteriz. Yeter ki birlik beraberlik olsun. Bu vatana yan bakana da cevabını birlikte verelim. Osmanlı’dan beri bizi ne dolar, ne de başka bir şey kurtardı. Bizi iman kurtarır. Bizi bu gençlik kurtarır” ifadelerini kullandı.

Mehmet Türel