Kocaeli Motosiklet Topluluğu (KOMOTO) üyesi Burhan Çolak, kız arkadaşı Merve Ekici’ye sürpriz bir evlilik teklifi yapmak için harekete geçti. Kocaeli Motosiklet Topluluğu üyelerinin de yardımı alan Çolak, yaklaşık 30 arkadaşıyla Cumhuriyet Parkı’nda sürpriz hazırladı. Motorcular sıraya dizilirken, motosikletlerin önüne ise ‘Benimle evlenirmisin’ yazıldı. Her şeyden habersiz, erkek arkadaşının motosikletiyle parka gelen Merve Ekici, kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Uzun süre şoku üzerinden atamayan genç kız, kendisine evlilik teklifinde bulunan erkek arkadaşına, ‘Sonsuza kadar evet’ cevabını verdi. Parkta bulunan diğer vatandaşlar da ilginç sürprizi ilgiyle takip etti.