Böyle olur motosikletçilerin düğünü

10Riders Motosiklet kulübü üyesi Samet Sunay ve eşi Aynur Merve Sunay düğün arabası yerine motosikleti tercih etti. Motosiklet kulübü önünde dernek üyeleriyle buluşan genç çift motosikletlerle konvoy düzenlemeyi tercih etti. Yaklaşık 50 motorun katıldığı düğün konvoyunda tüm motosikletler balonlarla süslenirken, motosiklet üstündeki gelin ve damadı gören araç sahipleri ise klakson çalarak genç çiftin mutluluklarına ortak oldu. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde şehrin bir çok noktasında gezen çift daha sonra düğün salonuna giderek dünya evine girdi.

Taşkın Sarıca