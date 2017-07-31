Diğer
Kategoriler

Böyle olur motosikletçilerin düğünü

Balıkesir'de motosiklet tutkunu genç çift, düğün konvoyunu motosikletle yaptı. Balonlarla süslenen motosikletler caddelerde renkli görüntülere neden oldu.

Böyle olur motosikletçilerin düğünü

31 Temmuz 2017 09:45

10Riders Motosiklet kulübü üyesi Samet Sunay ve eşi Aynur Merve Sunay düğün arabası yerine motosikleti tercih etti. Motosiklet kulübü önünde dernek üyeleriyle buluşan genç çift motosikletlerle konvoy düzenlemeyi tercih etti. Yaklaşık 50 motorun katıldığı düğün konvoyunda tüm motosikletler balonlarla süslenirken, motosiklet üstündeki gelin ve damadı gören araç sahipleri ise klakson çalarak genç çiftin mutluluklarına ortak oldu. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde şehrin bir çok noktasında gezen çift daha sonra düğün salonuna giderek dünya evine girdi. 

Taşkın Sarıca


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!