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Böyle papağan görülmedi

Gaziantep'te bir iş yerinde bulunan bir papağan gülme sesi çıkararak, alarm ve ambulans sesini taklit ediyor. Geveze papağan, kedi sesi çıkararak, iş yerine gelenlere selam veriyor.

Böyle papağan görülmedi

02 Ekim 2016 10:22

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir petshopta bulunan papağan, çarşı esnafının ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Petshop işletmecisi Bayram Temli'ye ait olan papağan, yaklaşık 2 yılda konuşmayı öğrendi. 2.5 yaşındaki Boncuk isimli papağan bu kez ise susturulamıyor. İnsanların bile söylemekte zorlandığı birçok kelimeyi taklit eden papağan, sık sık ise "Alo, buyurun, anne, şiit, selamünaleyküm, ne var, boncuk, baba, öpücük, Hamza Yaban, müşteriye gel” gibi kelimeleri kullanıyor.

Papağan bu kelimelerin yanı sıra kedi sesi, alarm, gülme taklidi, ambulans ve polis sireni taklidi de yapıyor. Papağanı ilk kez görenler dakikalarca iş yerinin önünde bekleyerek, papağanın konuşmasını dinliyor. Papağanı dinleyenlerin ise konuşmasından bıktığını belirten Bayram Temli, "Ben kuş sevdalısıyım. 2.5 yıldır bu papağana bakıyorum. 2 yıl önce konuşmaya başladı. Bir daha da susturamadık. Gevezeliğinden yakınan insanlar ise kafese elleri ile vurarak, korkutmaya çalışıyor. Bu da çare olmuyor" diye konuştu.  

Bekir Şentürk

Etiketler: Gaziantep, papağan


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