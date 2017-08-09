Böyle tiryakilik dost başına

Bir çok kişinin sigara tiryakiliği kendisinin şiir yazma tiryakisi olduğunu belirten Kerim Yalçınkaya, “Bir çok kişi öfkelendiğinde sigara yakar, ben kalemi kağıdı elime alıp şiir yazıyorum. 56 yıllık evliyim hanım bile benim öfkelenip sevindiğimi elime aldığım kağıt kalemden anlar oldu” dedi.

Dedesi Şeratay Raşit’in 1913’de anne babasının ise 1925’te Seferhisar’a oradan da Söke’ye yerleştiğini belirten Kerim Yalçınkaya, “Söke’de çobanlığın ardından mandıracılığa başlamış ailemiz. Ben de mandırada büyüdüm ama o dönemde mandırayı adeta kütüphaneye çevirdim. Gençlik yıllarımda bir anda yazmaya ve duygularımı şiirle ifade etmeye başladım. 81 yaşındayım yaklaşık 60 yıldır yazmadan duramıyorum” dedi.

İlk zamanlarda garip karşılanan yazma tiryakiliğinin ilerleyen yıllarda herkes tarafından alışıldığını belirten Kerim Yalçınkaya’ya zaman zaman gittiği yerlerde kendini tanıyanların çay, kahvenin yanında masasına kağıt kalem de koyduğunu belirtti. 1987 yılında Kayseri’de özel ödül de aldığını ifade eden Kerim Yalçınkaya, günümüz gençliğinin teknolojik cihazlarda boğulduğunu söyledi. Yalçınkaya, şartlar her geçen gün iyileşmesine rağmen okuyan, araştıran ve duygularını kaleme döken gençlerin azaldığını belirterek “Eskiden okumak zordu. İmkanlar kısıtlı idi. Günümüzde okumak isteyene her türlü imkan var. Ancak nedense gençliğimiz dijital dünyada boğulup kaldı. Maalesef kimse yazmıyor fikir üretmiyor. Ancak herkes gördüğü bir şeyi kopyalayıp yapıştırıyor” diyerek teknolojik gelişmelerin özgün düşünmeyi ve duygusallığı olumsuz etkilediğini söyledi.

İbrahim Kılınç