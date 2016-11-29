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Böyle Türkçe dersi görülmedi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde görev yapan Süleyman Sakçı isimli öğretmen, derste alışılmışın dışında bir eğitim modeli uyguladı.

Böyle Türkçe dersi görülmedi

29 Kasım 2016 12:24
Böyle Türkçe dersi görülmedi - Tıkla İzle

İlçeye bağlı Derekarabağ Köyü Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, sıra dışı Türkçe öğretmenlerinin uyguladığı ilginç, ama bir o kadarda güzel eğitim modeli sayesinde dersleri daha zevkli işliyorlar. Sınıfta Türkçe dersindeki konuları rap müzik söyleyerek işleyen öğrencilerin şarkı sözü olarak müfredatta yer alan bilgilerden oluşturdukları gözlendi. Öğrencilerin “sıfatlar” konusunu işlerken çektikleri ve sosyal medya ya yükledikleri videonun ise şu şekilde olduğu görülüyor:

Müzik sesini çınladığı sınıfın ortasında sandalyede oturan öğrenci bir anda oturduğu yerden kalkarak okulunun bulunduğu şehri, ilçeyi, köyün ve öğretmeninin ismini söylüyor. Daha sonra ders konusuna giren öğrenci “benim adım sıfat, diğer adım önad. Adın önüne gelirim nitelendiririm, belirtirim” dedikten sonra iki kolunu kaldırarak “işte bu da benim türlerim” diyerek arkadaşlarını çağırıyor. Bunun üzerine 2 kız öğrencinin ellerinde “Niteleme ve Belirtme” yazan kağıtlarla erkek öğrencinin yanına geldikleri görülüyor. Bundan sonra ise sıfatların türlerini ve özelliklerini yine şarkı tarzında kız öğrencilerin söylerken, sınıftaki diğer öğrencilerinde arkadaşlarına Fikret Kızılok’un “Bu kalp seni unutur mu?” şarkısı başta olmak üzere birçok popüler şarkının belli kısımlarını söyleyerek örneklendirme yaptıkları gözleniyor.

ÖĞRENCİLERİN MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Öğrencilerin ayrıca “sayı sıfatı” örneklendirmesinde ellerinde halay mendilleri ile oynayarak “Bir Mumdur” türküsünü söyleyip “bu ne güzel derstir” demeleri ise komik görüntüler oluşturuyor.

Videonun sonunda oturduğu masadan kalkan Türkçe öğretmeni Süleyman Sakçı ise yine çalan müzik eşliğinde öğrencilerine “Ve son sözümüz ülkemizde gözü olan dahili ve harici düşmanlara gelsin” diyerek, vatan sevgisi, barış ve kardeşlik mesajı verdirerek “İstiklal Marşı”nın son mısrasını okutuyor.

Video öğretmen ve öğrencilerin alkışları arasında sona eriyor.

Sosyal medyada tıklanma rekorları kıran videoya oldukça fazla olumlu yorumlar yapıldığı da gözlendi.

Etiketler: Afyonkarahisar, Süleyman Sakçı


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