Böyle vahşet görülmedi !

Gaziantep'in Güneş Mahallesi'nde kocası ve 4 çocuğu ile yaşayan 34 yaşındaki Neslihan Kaya, 6 gün önce 16 yıldır evli olduğu 38 yaşındaki İlhan Kaya ile tartıştı. Kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavganın ardından çocuklarının bulunduğu odaya giden Neslihan Kaya, çocukları ile birlikte uyudu. Gece saat 03.00 sıralarında odaya giren İlhan Kaya, karısını uyandırarak yan odaya çağırdı. Karısının ağzını çorapla kapatan İlhan Kaya, darp edip bıçakla kesikler atmaya başladı. Öfkeli koca, karısını kollarından, ayaklarından, göğsünden, sırtından ve yüzünden bıçak darbeleri ile yaraladı. Sabaha kadar öfkesi dinmeyen koca, 2,5 saat boyunca karısını dövüp işkence yaptı.

Göbeğini oydu

Karısının vücudunun her yeri kan içerisinde kalmasına rağmen işkencesine devam eden İlhan Kaya, karısının göbeğini iç organları dışarıya çıkacak şekilde oydu. Kadın, boğazını kesmek isteyen kocasına direndi. Bu sırada cani koca daha büyük bıçak almak için mutfağa gitti.

Elinde bağırsakları ile kaçmayı başardı

Kanlar içerisindeki Neslihan Kaya, oyulan göbeğinden dışarı çıkan iç organlarını eliyle tutarak, odadan çıkmayı başardı. Kocası mutfakta bıçak ararken, merdivenleri çıkmayı başaran Neslihan Kaya, üst katta oturan kaynı ile evli olan kız kardeşi Emine Kaya'nın kapısını çaldı. Kız kardeşini kanlar içerisinde gören Emine Kaya, polisi ve 112'yi arayarak yardım istedi. Bıçağı bulan öfkeli koca da üst kata çıkarak, kapıyı açmasını istedi. Emine Kaya'nın bağırması üzerine ise İlhan Kaya, karısını çok sevdiğini, bu olanları kendisinin yapmadığını, kendisine yaptırıldığını söyledi.

Cani koca tutuklandı

Emine Kaya'yı ikna etmeye çalışan öfkeli koca, eve gelen polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı. İlhan Kaya, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Neslihan Kaya ise ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

6 gündür yaşam mücadelesi veriyor

Yapılan tüm müdahalelere rağmen sağlık durumu kötüye giden talihsiz kadın, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Kocasının bıçaklı işkencesine yaklaşık 2,5 saat direnen kadının yaşam mücadelesi sürüyor. Çaresiz kadının babası, kardeşleri ve çocukları ise hastane önünde, gelecek iyi haberi bekliyor.

"Bebek bu" diyerek kızının resmini öptü

Gelecek umutlu haberi bekleyen baba Mehmet Kalınkara, "Bebek bu, bebek bu. Kıyılır mı buna" diyerek, cebinden çıkardığı kızının kimlik kartındaki resmini öptü. Acılı baba, damadının bilinçli bir şekilde kızına zarar verdiğini söyleyerek, "Kardeşi üst katta oturuyor kendisi de alt katta oturuyor. Kardeşi saat 3’te işe gidince olay başlıyor. Bıçakla saldırmış boğazına kadar her yerine vurmaya çalışmış. Kızımın bacaklarına, kollarına hatta iç organlarına kadar bıçaklamış. 8-10 tane iç organlarına darbe vurmuş. Kızım şu an hastanede son dakikalarını yaşıyor. Önceden böyle problemler yoktu son yıllarda böyle oldu. Bunu bilinci yaptı. 30 bıçak kızma vuruyor ama kendisine neden vurmuyor. Türk adaletine sığınıyorum. Madde falan kullanmıyordu. Her şeyi bilinçli yaptı" dedi.

"Bacımı paramparça etti, dolma oyar gibi oydu"

Hastane önünde bekleyen abla Şirin Kaya ise 4 senedir kendisi ve kız kardeşinin tehdit aldığını ve darp edildiğini söyleyerek, feryat etti. Defalarca güvenlik güçleri başta olmak üzere ilgili kurumlara müracaat ettiklerini kaydeden Şirin Kaya, İlhan Kaya'nın tedavi edilmesi için de girişimde bulunmalarına rağmen bir neticeye ulaşamadıklarını ifade etti. Vahşice parçalanan kız kardeşinin son olarak boğazının kesilmek istendiğini anlatan acılı abla, "Biz devlete sığındık gelip almadılar. Bacımı gelip parçaladı. Hep devlete haber verdik gelip almadılar. Bacımı paramparça etti, ciğerlerini deşti, dolma oyar gibi oydu. Çocuklarını diğer odaya götürmüş. Gece başlayıp ağzına çorap sokmuş bacımın. Bizim hepimizin canı tehlikede ailece biz tehlikedeyiz. Onu dışarı bırakmasınlar. 4 seneden beri böyle babam almak istedi gitmedi. Kardeşim ben ölürsem çocuklarımın yanında ölürüm dedi. Daha önce de döverdi ve biz polisleri çağırırdık ölüm yok yaralı yok dediler. Ama şimdi öldürdüler işte yaraladılar. Kardeşimin boğazını kesmeye çalışmış. Kardeşim boğazını kestirmemiş ellerini tutmuş" ifadelerini kullandı.

"Bağırsakları dışarıdaydı"

Ablasının yaralandığı evin üst katında oturan Emine Kaya ise ablasını kanlar içerisinde gördüğünü anlatarak, "Kocası kardeşimi 3’te çağırmış, başlamış sabah sata 5.30'a kadar bıçaklamış. Kardeşim bağırmış ama ben uyuduğum ve ağzında çorap olduğu için duymamışım. Ağzına çorap sokmuş onun için sesi çıkmamış. Her tarafı kan içindeydi. Ambulansı polisi çağırdık. Sonra kendisi geldi ben eşimi seviyorum ben yapmadım dedi.Gördüğüm kadarıyla bağırsakları dışına çıkmıştı. Başı boğazı her yerinde yara vardı. Her yeri kan içindeydi" diye konuştu.

3 kız kardeş 3 erkek kardeşle evli

İlhan Kaya'nın bir fabrika işçi olarak çalıştığı, 4 yıldır ise işsiz olduğu öğrenilirken, kayınbabası Mehmet Kalınkara ve kardeşlerinin desteği ile geçindiği öğrenildi. Neslihan Kaya'nın ise 4 yıldır kocasından şiddet gördüğü ama 4 çocuğunu bırakmak istememesi nedeniyle ayrılmadığı belirtildi. Öte yandan Neslihan ile birlikte ablası Şirin ve kız kardeşi Emine'nin, İlhan ve 2 erkek kardeşi ile evli olduğu da ortaya çıktı.

Mehmet Bulut - Abdülkadir Güneş