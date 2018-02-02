Böyle vicdansızlık görülmedi...

Hayvancılıkla uğraşan Mehmet Turgut, koyunlarını otlattığı sırada bir koyun ikiz kuzuladı. Evi arayan Turgut, babasına koyunu ve kuzuları almasını söyledi. Babasını beklediği sırada Mehmet Turgut’un yanına gelen bir arabadaki vatandaş sigara istedi. Sigarayı alan şüpheli daha sonra uzaklaştı. Bir süre sonra gelen şüpheli bu sefer yanında yeni doğurduğu kuzuları bulunan koyunu arabasına koyarak kaçmaya başladı. Durumu fark eden Mehmet Turgut’un kızı durumu babasına bağırarak anlattı. Arabası ile hırsızları kovalayan Turgut, bu arada jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler, kısa sürede yaptıkları çalışma ile şüpheliyi çaldığı koyun ile birlikte Eskişehir şehir merkezinde yakalamayı başardı. Ardından koyun kuzularının yanına götürdü. Doğum sonrasında saatler sonrasında annelerini emen kuzular, bu sayede ölmekten kurtuldu.

Başından geçen olayı anlatan Mehmet Turgut, şunları söyledi:

“Sabah koyunları ağıldan çıkardım. Köyün kenarında koyunlardan bir tanesi kuzuladı. Eve haber verdim. Çocuklara bu kuzulayan koyunu kedi- köpek yer diye alın dedim. O arada bir tane taksi geldi. Benden sigara istedi. Ben de verdim. Sonra Alpu yoluna doğru gitti. Köyün altından orman tarafından tekrar gelerek yanımdan geçti. Kızım kuzulayan koyunu almaya geldiğinde birden bağırdı. Çığlık atınca ben de bir şey oldu diye koşarak yanına gittim. Daha sonra kızım bana adamların koyunu arabaya bindirdiklerini söyledi. Taksinin yukarı gittiğini gördüm. Eve gelip arabama binip komutanı aradım. Peşlerinden gittim. Çevre yoluna çevirme olur diye çıkmayacaklarını düşündüm ve Sarıkavak yönüne döndüm. Kepçe geliyordu. Onu durdurdum taksi geçti mi diye sordum. Kepçe sürücüsü de az önce geçtiğini söyledi. Az daha bana çarpıyordu. İmişehir tarafına gitti dedi. Ben İmişehir’e vardım ve komutan aradı beni. Beklememi söyledi. Orada köyün muhtarı ile kamera kayıtlarına baktık. Koyunu çalan arabanın geçtiğini gördük ve Yörük Karacaören’e gittiğini tespit ettik. Komutan 'biz takip ederiz sen köye dön' dedi. Sonra ben köye döndüm. Daha sonra yakalanmışlar hırsızı.”

“Komutanlardan Allah razı olsun”

Koyunun yakalanmasında jandarma ekiplerinin çalışmasına dikkat çeken Turgut: “Komutanlardan Allah razı olsun. Kuzulara yazık olacaktı, annelerine kavuştular. Kuzular ölmedi annelerine kavuştu. Anneleri gelmeseydi kuzular ölecekti. Kuzuya elle bakma imkanı yoktur. Anne sütünü emmeyen kuzu ölür. Daha önceden böyle bir olay başımıza gelmedi” dedi.

Aydın Sarıoğlu - Çağatay Gür

