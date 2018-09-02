'Böylesi ne görüldü, ne duyuldu' dedirten hırsızlık olayı

Edinilen bilgiye göre hırsızlık, Alsancak ilçesindeki İzmir Tabipler Odası binasının önünde meydana geldi. Çalışanlar, küçük oda tabelasının olmadığını fark etti ve tabelanın nereye gittiğini merak ederek güvenlik kameralarını inceledi. Kameraları inceleyen kişiler, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişi, gece saatlerinde binanın önüne geliyor. Sağı solu kolaçan eden tabela hırsızı, bir anda tabelaya doğru yöneliyor. Hırsız, daha sonra da saniyeler içerisinde tabelayı söküyor ve bölgeden uzaklaşıyor. Hırsızın, Tabipler Odası'nın isminin yazıldığı tabelayı neden çaldığı ise merak konusu olurken, paylaşılan görüntülerin altına onlarca yorum yağdı.

Yorumlar arasında yer alan, "Acaba tabelayı yelpaze mi yapacak?", "Korsan oda açmıştır belki", "Bence bunlar 'doğruluk mu, cesaret mi' oyunu oynamışlar. Çocuk 'cesareti' seçmiş. Arkadaşı da 'tabelayı alamazsın' demiştir. Başka bir açıklama olamaz" şeklindeki cevaplar ise herkesi güldürdü.

Serdar Yılmaz

