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Boyner 'Askıda İyilik'paketlerini yeniledi

Türkiye’nin mağazacılık alanında en büyük iyilik hareketinden birini hayata geçiren Boyner, 2016 yılından bu yana Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile birlikte yürüttüğü Askıda İyilik projesi, iyilik yolunda kalplere dokunmaya devam edeceğini açıkladı. Askıda İyilik projesi ile bu kış da müşterilerinin iyilik yapmalarına aracı olacak.

Boyner Askıda İyilikpaketlerini yeniledi

27 Ekim 2017 12:15

Boyner, 2016 yılından bu yana Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile birlikte yürüttüğü Askıda İyilik projesi kapsamında ihtiyaç sahipleri için hazırlanan paketler sonbahar-kış ürünleriyle yenilendiğini duyurdu. Kışın soğuk ve zorlu şartlarının ihtiyaçlarına göre yenilenen ve 3 ayrı içerikten oluşan iyilik paketleri satışa sunuluyor. Yapılan açıklamada, yetişkin ve çocuklara yönelik ürünlerin yer aldığı iyilik paketleri alt ve üst giyim; mont veya kaban ile atkı veya eldiven veya şapka; bot veya çizme ile çorap veya bere veya atkı veya eldiven gibi parçalardan oluşuyor. Boyner ve YKM müşterileri, kasada alışverişlerini tamamlarken ihtiyaç sahipleri için iyilik yapma fırsatı yakalıyor.

Boyner ve YKM müşterilerinin alışverişlerine eklediği bu paketler, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Tüm Boyner ve YKM müşterileri dilerlerse boyner.com.tr’den de alışveriş yaparken ‘İyilik Paketi’ni sepetlerine ekleyerek, online alışverişlerinde de ihtiyaç sahipleri için ‘askıya’ kıyafet bırakabiliyorlar.
Proje kapsamında bugüne kadar 25 binden fazla paket ile 65 bin ürünü, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı bildirildi.
 

 

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