Boyner gelecek dönem projelerini açıkladı

Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Bülent Başaran, Boyner Kurumsal Gelişim Genel Müdür Yardımcısı Filiz Demirbaş Bayrak, konseptin tasarım ve uygulamasını üstlenen Mimar Mustafa Toner yeni konseptle tasarlanan mağazasında ekonomi editörleriyle bir araya gelerek yeni Boyner mağazalarının çıkış noktasını ve gelecek dönem projelerini paylaştı.

Yeni mağaza konsepti müşteri deneyimi ve mutluluk odaklı

Yeni mağaza konsepti için müşteri içgörüsünden hareketle yola çıktıklarına değinen Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Bülent Başaran, “Her zaman müşteri mutluluğunu ve deneyimini ön planda tutarak çalışmalarımıza yön verdik, veriyoruz. Yeni mağaza konseptimiz bu yaklaşımımız doğrultusunda gündeme geldi. Müşterilerimizin kendilerini evinde hissedebilecekleri, sıcak ve konforlu alışveriş imkanı sunan bir deneyim yaşatmak istedik. Bunun için sevgili Mustafa Toner ve ekibi ile bir araya geldik, nasıl bir mağaza hayal ettiğimizi anlattık. Yaklaşık 1 yıl süren çalışmalarımızın sonunda, yeni mağaza konseptimiz hayata geçti. Bu konseptle tasarlanan yeni mağazalarımızı Eylül 2017 itibariyle açmaya başladık” dedi.

Müşteri, deneyim odaklı yeni mağazada yüzde 25 daha fazla vakit geçiriyor

2017 yılında Boyner çatısı altında toplam 8 mağazanın açıldığını, İstinye Park Boyner'in de yeni konseptten unsurlarla yenilendiğini belirten Başaran sözlerine şöyle devam etti: "Yeni mağaza konseptimiz müşterilerimizin konfor ve rahatlığını ön planda tutuyor, sıcak ve samimi bir yapısı var. Bu özelliklerinden dolayı müşterilerimiz mağaza içinde yüzde 25 daha fazla vakit geçiriyor. Sepet ortalaması da buna bağlı olarak yüzde 20 artış gösterdi. Bundan sonraki süreçte yeni mağazalarımızı bu konseptle açarken, mevcut tüm mağazalarımızı da önümüzdeki 3 yıl içinde yeni konseptten unsurlar katarak yenilemeyi hedefliyoruz" dedi.

"Anchor” mağaza kimliğimizle AVM'lere değer katmaya devam edeceğiz"

Boyner'in, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Akademetre tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları' araştırmasında 'Anchor Mağaza' ödülüne layık görülmesinden de büyük mutluluk duyduğuna değinen Bülent Başaran, "2017 yılında mağazalarımızda 121 milyon müşteri ağırladık. Anchor mağaza kimliğimizle AVM'ler tarafından talep gören, tercih edilen bir markayız. Yeni mağaza konseptimiz gibi yaptığımız öncü ve yenilikçi çalışmalarımızla sadece Boyner'e değil, perakende sektörüne ve AVM'lere de katma değer oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Yeni mağazalar ve renovasyonlar için yaklaşık 60 milyon TL yatırım yapıldı

2017'yi toplam 120 mağaza ve 275 bin metrekareyi aşan net satış alanı ile kapadıklarını belirten Başaran, yeni mağazalar ve renovasyonlar için yaklaşık 60 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştirdiklerini açıkladı. Başaran sözlerine şöyle devam etti: "Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda 2018 yılında da fırsatları ve yeni projeleri değerlendirerek yatırıma devam edeceğiz. Mağazalarımızda 50 bin metrekarelik bir bölümü yeni mağaza konseptinden unsurlarla yenilerken, satış verimliliği yüksek mağazalarımızın da AVM'lerde çıkabilecek fırsatlara göre büyütülmesini hedefliyoruz" diye devam etti.

Mimaride doğallık ön planda

Boyner'in, yeni mağaza konseptinin tasarımında rol alan Mimar Mustafa Toner ise üretim ve uygulama süreçlerini anlattı. Toner; "Global perakende mimari trendlerinde doğallığın ön planda olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte mağazalar da AVM'ler gibi yaşam alanı kolaylıkları sağlamaya başladı ve ticari bir ifadenin geri planda olduğu, müşterilere keyifli bir deneyim yaşatacak şekilde tasarlanıyor. Boyner mağazalarının yeni konseptini de hem bu global trendleri hem de tüketicinin beklentilerini ve alışveriş alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak tasarladık. Boyner mağazalarının davetkar ve AVM içinde fark edilir olması öncelikli hedefimizdi. Bu doğrultuda mağaza girişlerinin aydınlık, geniş ve şeffaf bir şekilde olmasına dikkat ettik. Doğallığı ve sıcaklığı öne çıkardık. Ürün sunumunda misafirlerin ürüne en rahat ve kolay şekilde ulaşmasını hedefledik. Kategorilerin birbiriyle ilişkilerini revize ettik ve sürpriz geçişler kurguladık. Tüketicilere sıcak bir ev ortamı, konforlu bir alışveriş deneyimi sunan bir mağaza konsepti tasarladık. Uygulama aşamasında da doğal ahşap, el yapımı seramik gibi doğallık ifadesini yaşatacak yüzde 90'ı yerli marka malzemeler kullandık" dedi.

Yeni mağazacılık konseptinin düşünce aşamasından uygulanmasına kadar tüm süreçleri yöneten ekibin lideri olan Boyner Kurumsal Gelişim Genel Müdür Yardımcısı Filiz Demirbaş Bayrak, yeni konseptli mağazalarla ilgili hem müşterilerden hem de AVM yatırımcılarından çok iyi geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Bayrak; "Yeni Boyner konseptini, 1 yıllık süreçte 30 kişilik güçlü bir ekiple tamamladık. Boyner mağazalarımızın metrekaresi 4 bin ile 9 bin arası değişiyor. Yeni konseptteki en büyük metrekareli mağazamız Antalya Agora. Bundan sonraki süreçte büyük projelere ilgimiz devam ederken, 6 bin metrekarenin üstünde mağazalar açmak ana hedefimiz olacak" dedi.