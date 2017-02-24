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Boyner Grup, Dünya Perakende Ödülleri’nde finale kaldı

Boyner Grup, Dünya Perakende Ödülleri’nde (World Retail Awards) iki kategoride birden finalde yarıştıklarını açıkladı.

Boyner Grup, Dünya Perakende Ödüllerinde finale kaldı

24 Şubat 2017 15:05

Türkiye’nin halka açık, gıda ve elektronik dışı en büyük perakende gruplarından olan Boyner Grup, perakende sektörünün, küresel çapta başarıya ulaşan uygulamalarının ödüllendirildiği Dünya Perakende Ödülleri’nde iki dalda finalist oldu. Yapılan açıklamaya göre Boyner Grup, 'Asistanım' uygulamasıyla 'En İyi Dijital Müşteri Deneyimi Girişimi’ kategorisinde ve ‘Askıda İyilik & İyiliğe Dönüştür’ sosyal sorumluluk projeleriyle ‘Yılın Sorumluluk Sahibi Perakendecisi’ kategorisinde uluslararası perakende markaları ile yarışıyor. Boyner Grup, firmalar tarafından büyük ilgi gören Dünya Perakende Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil ediyor.

Grup, geçtiğimiz yıl Beymen mağazalarında başlayan ve tüm mağazalarında hayata geçirilmesi hedeflenen dijital uygulama ‘Asistanım’ ile 'En İyi Dijital Müşteri Deneyimi Girişimi’ kategorisinde Dress in the City, El Corte Ingles, Geant, Marks&Spencer, Saudi Telecom, Singapore Telecom, Superdry ve SeymourPowell ile yarışıyor. ‘İyiliğin Modası Geçmez’ başlığı altında hayata geçen ‘Askıda İyilik’ ve ‘İyiliğe Dönüştür’ iyilik hareketiyle ‘’Yılın Sorumluluk Sahibi Perakendecisi’’ kategorisinde ise Carrefour Brazil, Flora & Fauna, Jumia, Myer, Otto Group, Woolworths ve TOMS ile birlikte finale kaldı.

2017 Dünya Perakende Ödülleri (2017 World Retail Awards), 6 Nisan günü Dubai’de yapılacak törenle sahiplerini bulacak. 2007’den bu yana gerçekleştirilen Dünya Perakende Ödülleri’nde bugüne kadar çeşitli kategorilerde ödül alan markalar arasında; Apple, Amazon, Vodafone, Net-a-Porter, Louis Vitton, Marks&Spencer, Macy’s, Ikea, Verizon ve Starbucks gibi önemli global markalar bulunuyor. 


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