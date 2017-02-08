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Boyner Perakende sermaye artırıyor

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (Boyner Perakende) Yönetim Kurulu, Boyner Perakende’nin sürdürülebilir büyümesini desteklemek ve sermaye yapısının güçlendirmek amacıyla aldığı kararları açıkladı.

Boyner Perakende sermaye artırıyor

08 Şubat 2017 19:05

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Boyner Perakende’nin 57.7 Milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere, yüzde 346,62 oranında artırılarak 257.7 Milyon TL’ye çıkarılacak. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmazken yeni paylar nominal değer üzerinden kullandırılacak.

Kurumsal yönetimi güçlendirmek için İcra Komitesi kuruluyor
Boyner Perakende ayrıca Yönetim Kurulundaki icracı üye sayısının azaltılarak Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışacak bir İcra Komitesi kurulmasına da karar verdi. Komitenin Başkanlığına Cem Boyner atandı. Cem Boyner, Boyner Perakende, Boyner Holding ve Grup şirketlerindeki diğer görevlerine de devam ediyor.

Boyner Holding yönetim kontrol değişikliği olmayacak oranda hisse satacak
Boyner Holding Yönetim Kurulu da bağlı ortaklığı Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.’nin finansal ve kurumsal yönetim yapısının güçlendirilmesi için aldığı kararları açıkladı.

Boyner Holding, Boyner Perakende tarafından açıklanan bedelli sermaye artırımına katılacak. Boyner Holding ayrıca, Boyner Perakende’deki mevcut paylarından en fazla yüzde 12,0’sine kadar olan kısmının, Boyner Perakende’de mevcutta yüzde 30,7 oranında ortağı Mayhoola For Investments LLC de dahil olmak üzere, kurumsal yatırımcılara, karşılıklı mutabakata varılacak fiyat üzerinden satışı için görüşmelere başlanmasına karar verdi. Bu hisse satışı Boyner Perakende’de yönetim kontrolü değişikliği meydana getirmeyecek.

Yönetim Kurulunda ortak temsil
Yönetim kontrolü değişmemekle birlikte ortaklık yapısında yaşanacak kısmi değişim nedeniyle 2015 yılında Mayhoola For Investments ile Boyner Holding arasında imzalanan Ortaklık Sözleşmesi’nin (Shareholders’ Agreement) değiştirilmesine karar verildi. Bu karar kapsamında, Boyner Perakende’de Mayhoola For Investments tarafından atanan yönetim kurulu üyesi 1’den 3’e çıkarılacak. 3’ü bağımsız üye olmak üzere 9 kişiden oluşan Boyner Perakende Yönetim Kurulunda Boyner Holding ve Mayhoola For Investments 3’er üyeyle eşit oranda temsil edilecek. Alınan kararlar kapsamında ayrıca Boyner Perakende’nin Boyner Holding’den olan alacaklarının tamamı Mart ayı sonuna kadar nakden ödenerek kapatılacak. 

Etiketler: Boyner


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